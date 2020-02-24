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Блины на Масленицу: фирменный рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»

Lite » Еда 24.02.2020 - 12:34
Блины на Масленицу: фирменный рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»
Блины на Масленицу от Мальвины Чукли (фото: Новый Канал)

Мальвина Чукля поделилась рецептом блинчиков, которые стоит приготовить каждой хозяйке

В понедельник, 24 февраля, в Украине начинают отмечать древний славянский праздник Масленицу. Главная его традиция – приготовление блинов, символизирующих солнце. У вас до сих пор нет любимого рецепты блинчиков? Сейчас он появится. Ловите фирменный рецепт победительницы проекта «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Мальвины Чукли.

– Считаю, что блины нужно готовить, не когда нужно, а когда захочется, – улыбается модель. – Тем более что мои муж и сын их просто обожают. Кстати, если будете точно следовать рецепту, то, уверяю, даже первый блин у вас не получится комом!

Блины на Масленицу: фирменный рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»

Мальвина Чукля (фото: Новый канал)

Ингредиенты:

– 500-700 мл молока;

– 2-3 яйца (чем больше яиц, тем мягче получаются блины);

– 400 г муки;

– 100 г подсолнечного масла;

– немного соли.

Блины на Масленицу: фирменный рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»

Способ приготовления:

  1. Налейте молоко в глубокую посуду и понемногу насыпьте в него муку, при этом взбивая все миксером или венчиком. Важно следить за тем, чтобы в смеси не образовались комочки.
  2. Готовая консистенция должна напоминать нежирный кефир. Если этого эффекта не удалось добиться с первого раза, добавьте немного муки или молока.
  3. После этого добавьте в смесь яйца, масло и соль. Смешайте все и дайте тесту «отдохнуть» полчаса-час.
  4. Выпекайте блины на сильно разогретой сковородке.
  5. Готовые блинчики смазывайте сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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