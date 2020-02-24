Блины на Масленицу: фирменный рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»

Мальвина Чукля поделилась рецептом блинчиков, которые стоит приготовить каждой хозяйке
В понедельник, 24 февраля, в Украине начинают отмечать древний славянский праздник Масленицу. Главная его традиция – приготовление блинов, символизирующих солнце. У вас до сих пор нет любимого рецепты блинчиков? Сейчас он появится. Ловите фирменный рецепт победительницы проекта «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Мальвины Чукли.
– Считаю, что блины нужно готовить, не когда нужно, а когда захочется, – улыбается модель. – Тем более что мои муж и сын их просто обожают. Кстати, если будете точно следовать рецепту, то, уверяю, даже первый блин у вас не получится комом!
Мальвина Чукля (фото: Новый канал)
Ингредиенты:
– 500-700 мл молока;
– 2-3 яйца (чем больше яиц, тем мягче получаются блины);
– 400 г муки;
– 100 г подсолнечного масла;
– немного соли.
Способ приготовления:
Приятного аппетита!