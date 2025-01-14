День ангела Ніни: гарні привітання для іменинниць у прозі та віршах
14 січня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної Ніни. Тож не забудьте привітати своїх знайомих та близьких Нін зі святом їхньої святої покровительниці.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало гарні вітання у прозі та віршах до Дня ангела Ніни.
Привітання з Днем ангела Ніни в прозі
***
Дорога Ніно, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене радістю, любов'ю та щастям.
***
Дорога Ніночко! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі тільки радість, удачу і благословення, а ангел охороняє від усіх негараздів!
***
З днем ангела, Нінуся! Нехай цей день принесе тобі багато посмішок, теплих обіймів і незабутніх моментів.
***
Ніно, вітаю тебе з іменинами! Бажаю багато світла і тепла, а твій ангел нехай завжди буде твоїм захисником.
Привітання до Дня ангела Ніни в картинках (зображення: vitay.com.ua)
***
Ніночко, вітаю тебе з святом твого ангела-охоронця! Нехай усі твої мрії збуваються, а життя буде наповнене лише яскравими моментами.
***
Дорога Ніно, нехай твоя душа завжди буде наповнена натхненням, а твої творчі ідеї знайдуть втілення. З Днем ангела!
***
Люба Ніно, вітаю тебе з святом! Нехай твоє життя буде яскравим, як сонячні промені, і сповненим лише позитивних емоцій. З Днем ангела!
***
Нінусю, з Днем ангела! Бажаємо тобі нескінченної любові, удачі і благословення на кожному кроці!
Привітання до Дня ангела Ніни в картинках (зображення: РадіоТрек)
***
З Днем ангела, Ніночко! Нехай ангел подарує тобі в цей день особливу силу та віру в себе, а твоє життя буде наповнене любов'ю і благополуччям.
***
Дорога Ніно! Вітаю з Днем ангела і бажаю, щоб ангел завжди вів тебе до світлих і радісних подій!
Привітання з Днем ангела Ніни у віршах
***
Ніно, з іменинами тебе вітаємо,
Бажаємо щастя, радості й добра.
Нехай ангел твій завжди тебе оберігає,
І в серці твоєму хай панує весна.
***
З Днем ангела, з чудовим святом!
Нехай здійсняться всі твої бажання!
Бажаємо миру, удачі й тепла,
Щоб ти щасливою завжди була.
***
Нехай удача посміхнеться тобі, Ніно,
У день твого свята, прекрасного дня.
Нехай здійсняться найзаповітніші мрії,
Й завжди стороною минає біда.
Привітання до Дня ангела Ніни в картинках (зображення: РадіоТрек)
***
З Днем Тетяни щиро вас вітаю,
Небесного заступництва бажаю.
Ще радості, і щастя, і здоров’я,
І справжньої, безмежної любові!
Щоб ви жили без суму і тривог,
Хай вас оберігає завжди Бог!
***
Прийми, Нінусю, привітання
У цей чудовий, світлий день!
Хай всі збуваються бажання,
Душа співає хай пісень!
***
З Днем Ангела тебе я вітаю,
І здійснення мрій всіх бажаю.
Весела, розумна, красива,
Ніна, будь завжди щаслива.
До речі, нещодавно ми писали про те, хто відзначатиме іменини в січні.
Читайте також, які церковні свята відзначаються в січні 2025 року.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: vitannya.in.ua, vitay.com.ua, РадіоТрек і "Твій Світ"