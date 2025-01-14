День ангела Нины: красивые поздравления для именинниц в прозе и стихах
14 января по новому календарю православная церковь чтит память святой равноапостольной Нины. Поэтому не забудьте поздравить своих знакомых и близких Нин с праздником их святой покровительницы.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления в прозе и стихах ко Дню ангела Нины.
Поздравления с Днем ангела Нины в прозе
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Дорогая Нина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, любовью и счастьем.
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Дорогая Ниночка! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе только радость, удачу и благословение, а ангел охраняет от всех невзгод!
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С днем ангела, Нинуся! Пусть этот день принесет тебе много улыбок, теплых объятий и незабываемых моментов.
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Нина, поздравляю тебя с именинами! Желаю много света и тепла, а твой ангел пусть всегда будет твоим защитником.
Поздравления ко Дню ангела Нины в картинках (изображение: vitay.com.ua)
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Ниночка, поздравляю тебя с праздником твоего ангела-хранителя! Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь будет наполнена только яркими моментами.
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Дорогая Нина, пусть твоя душа всегда будет наполнена вдохновением, а твои творческие идеи найдут воплощение. С Днем ангела!
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Дорогая Нина, поздравляю тебя с праздником! Пусть твоя жизнь будет яркой, как солнечные лучи, и полной только положительных эмоций. С Днем ангела!
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Нинуся, с Днем ангела! Желаем тебе бесконечной любви, удачи и благословения на каждом шагу!
Поздравления ко Дню ангела Нины в картинках (изображение: РадіоТрек)
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С Днем ангела, Ниночка! Пусть ангел подарит тебе в этот день особую силу и веру в себя, а твоя жизнь будет наполнена любовью и благополучием.
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Дорогая Нина! Поздравляю с Днем ангела и желаю, чтобы ангел всегда вел тебя к светлым и радостным событиям!
Поздравления с Днем ангела Нины в стихах
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Ніно, з іменинами тебе вітаємо,
Бажаємо щастя, радості й добра.
Нехай ангел твій завжди тебе оберігає,
І в серці твоєму хай панує весна.
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З Днем ангела, з чудовим святом!
Нехай здійсняться всі твої бажання!
Бажаємо миру, удачі й тепла,
Щоб ти щасливою завжди була.
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Нехай удача посміхнеться тобі, Ніно,
У день твого свята, прекрасного дня.
Нехай здійсняться найзаповітніші мрії,
Й завжди стороною минає біда.
Поздравления ко Дню ангела Нины в картинках (изображение: РадіоТрек)
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З Днем Тетяни щиро вас вітаю,
Небесного заступництва бажаю.
Ще радості, і щастя, і здоров’я,
І справжньої, безмежної любові!
Щоб ви жили без суму і тривог,
Хай вас оберігає завжди Бог!
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Прийми, Нінусю, привітання
У цей чудовий, світлий день!
Хай всі збуваються бажання,
Душа співає хай пісень!
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З Днем Ангела тебе я вітаю,
І здійснення мрій всіх бажаю.
Весела, розумна, красива,
Ніна, будь завжди щаслива.
Кстати, недавно мы писали о том, кто будет отмечать именины в январе.
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При написании материала использовались следующие источники: vitannya.in.ua, vitay.com.ua, РадіоТрек і "Твій Світ"