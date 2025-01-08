День ангела Григорія: вишукані вітання з іменинами у віршах, прозі і листівках

8 січня за новим календарем церква вшановує Григорія Чудотворця. Тож не забудьте привітати знайомих, колег і близьких Григоріїв з днем ангела.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало гарні привітання у прозі та віршах до дня ангела Григорія.
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Григорію, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та здійснення всіх твоїх мрій. Нехай кожен день твого життя буде сповнений яскравих вражень та приємних несподіванок.
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Шановний Григорію, вітаю з нагоди твого дня ангела! Бажаю тобі успіхів у всіх починаннях, творчих злетів та гармонії у особистому житті. Нехай твоя робота приносить задоволення, а колеги завжди підтримують.
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Любий Григорію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі щастя, здоров’я і довгих років життя. Нехай у твоєму домі завжди панує мир і злагода, а рідні тішать своїми успіхами.
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Любий Григорію, сьогодні твій день ангела! Я безмежно рада, що ти є в моєму житті. Бажаю тобі кохання, взаєморозуміння та нескінченної радості.
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Григорію, вітаємо тебе з днем ангела! Бажаємо тобі яскравих вражень, цікавих і незабутніх моментів. Нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю і щастям.
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Григорію, вітаємо з днем ангела! Бажаємо тобі, щоб твоє життя було таким же яскравим і насиченим, як святковий торт, і таким же легким, як пушинка.
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Григорію, у цей особливий день бажаємо тобі духовного зростання, мудрості та внутрішньої гармонії. Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе.
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Григорію, вітаємо тебе з днем ангела! Ти - справжній професіонал у своїй справі. Бажаємо тобі подальших успіхів, нових досягнень і визнання.
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Григорію, нехай твій ангел-хранитель допоможе тобі здійснити всі твої мрії. Бажаємо тобі віри в себе, оптимізму та нескінченної енергії.
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Григорію, з днем ангела! Бажаємо тобі всього найкращого!
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Григорій, з Днем ангела! Божої ласки,
Хай буде життя щасливішим від казки,
Хай твій покровитель подивиться з неба
І буде навіки прихильним до тебе!
Бажаємо віри, любові, надії,
Хай збудуться плани, бажання та мрії,
Хай сонечко долю теплом зігріває,
Нехай тобі завжди Господь помагає!
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З іменинами, Григорій!
По життю ти оптиміст,
Тож живи без смутку й горя,
Будь в душі авантюрист!
Що задумано - виконуй,
Йди вперед, сміливо мрій,
Не корися ти нікому,
Хай буде шлях широким твій!
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З Днем ангела тебе, Григорій!
Любові, щирості, тепла,
Побільше радісних історій,
Щоб доля гарною була!
До тебе успіх хай приходить,
А з ним - достаток, в справах лад,
Нехай здоров’я не підводить,
Й накриє щастя водоспад!
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Вітаю з іменинами Григорія,
Бажаю, щоб вдавалося усе!
Твоя хай гладко пишеться історія,
І Ангел хай удачу принесе!
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Григорій! Будь завжди бадьорим, активним,
Веселим, усміхненим і позитивним,
Хай легко вдається усе без турбот,
Життя буде сповнене гарних пригод!
З іменинами!
Привітання з днем ангела Григорія (зображення: vitay.com.ua)
Привітання з днем ангела Григорія (зображення: Твій Світ)
До речі, раніше ми писали, хто відзначає іменини у січні.
А також писали про те, як називали дітей 100 років тому.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Твій Світ, vitay.com.ua