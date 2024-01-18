Як називали дітей 100 років тому. Ці забуті українські імена можуть вразити та здивувати

Мода на незвичайні імена для дітей набирає обертів. І нині багатьом було б цікаво дізнатися, як називали дітей 100 та 150 років тому. Як виявилося, імена були дуже незвичайними та цікавими.

Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з TikTik-сторінки блогера metabloger, Вікіпедія.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про оригінальні імена, які нині дуже рідко зустрічаються.

Як раніше називали дівчат

Під час прогулянки кладовищем блогер натрапив на старі могили та звернув увагу на імена людей. У минулому дівчат називали дуже оригінально. Нині такі імена можуть вразити та здивувати.

Петрунелія - походить від чоловічого імені Петро

Агрипина - давньоримське ім'я, ще одна форма - Горпина

Агафія - християнське жіноче ім'я, у перекладі з давньогрецького - добра, хороша

Федора - старе ім'я грецького походження, походить від чоловічого - Федір

Михайлина - жіноча форма імені Михайло

Прасковія (Парасковія) - у минулому було популярним українським ім'ям, канонічна форма - Параскева.

Також блогер помітив й інші цікаві українські імена: Февронія, Євдокія, Павліна, Пелагія, Розалія, Клавдія.

Незвичайні українські імена для хлопчиків

Звісно ж, цікаві імена отримували не тільки дівчата. Зокрема, блогер побачив такі оригінальні варіанти: