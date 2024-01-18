Як називали дітей 100 років тому. Ці забуті українські імена можуть вразити та здивувати
Мода на незвичайні імена для дітей набирає обертів. І нині багатьом було б цікаво дізнатися, як називали дітей 100 та 150 років тому. Як виявилося, імена були дуже незвичайними та цікавими.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про оригінальні імена, які нині дуже рідко зустрічаються.
Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з TikTik-сторінки блогера metabloger, Вікіпедія.
Як раніше називали дівчат
Під час прогулянки кладовищем блогер натрапив на старі могили та звернув увагу на імена людей. У минулому дівчат називали дуже оригінально. Нині такі імена можуть вразити та здивувати.
- Петрунелія - походить від чоловічого імені Петро
- Агрипина - давньоримське ім'я, ще одна форма - Горпина
- Агафія - християнське жіноче ім'я, у перекладі з давньогрецького - добра, хороша
- Федора - старе ім'я грецького походження, походить від чоловічого - Федір
- Михайлина - жіноча форма імені Михайло
- Прасковія (Парасковія) - у минулому було популярним українським ім'ям, канонічна форма - Параскева.
Також блогер помітив й інші цікаві українські імена: Февронія, Євдокія, Павліна, Пелагія, Розалія, Клавдія.
Незвичайні українські імена для хлопчиків
Звісно ж, цікаві імена отримували не тільки дівчата. Зокрема, блогер побачив такі оригінальні варіанти:
- Аким - походить від давньоєврейського імені Йехоякім
- Євстакій - українське ім'я грецького походження, похідні форми - Євстахій, Стах, Остап
- Лаврентій - ім'я, яке могло піти від латинського "Лавр", або ж від назви міста Лаврент в Італії
- Ярема - утворене від імені біблейського пророка Єремії
- Якуб - українське чоловіче ім'я давньоєврейського походження
- Евальд - старе німецьке ім'я
- Август - латинське ім'я, яке також має жіночу версію - Августина.
Раніше ми вже розповідали, що сторічне фото українок у Бахмуті ошелешило мережу.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що їли та пили в українських шинках у 18 столітті.