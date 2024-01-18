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Як називали дітей 100 років тому. Ці забуті українські імена можуть вразити та здивувати

Четвер 18 січня 2024 15:12
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Як називали дітей 100 років тому. Ці забуті українські імена можуть вразити та здивувати Як раніше називали дітей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Мода на незвичайні імена для дітей набирає обертів. І нині багатьом було б цікаво дізнатися, як називали дітей 100 та 150 років тому. Як виявилося, імена були дуже незвичайними та цікавими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про оригінальні імена, які нині дуже рідко зустрічаються.

Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з TikTik-сторінки блогера metabloger, Вікіпедія.

Як раніше називали дівчат

Під час прогулянки кладовищем блогер натрапив на старі могили та звернув увагу на імена людей. У минулому дівчат називали дуже оригінально. Нині такі імена можуть вразити та здивувати.

  • Петрунелія - походить від чоловічого імені Петро
  • Агрипина - давньоримське ім'я, ще одна форма - Горпина
  • Агафія - християнське жіноче ім'я, у перекладі з давньогрецького - добра, хороша
  • Федора - старе ім'я грецького походження, походить від чоловічого - Федір
  • Михайлина - жіноча форма імені Михайло
  • Прасковія (Парасковія) - у минулому було популярним українським ім'ям, канонічна форма - Параскева.

Також блогер помітив й інші цікаві українські імена: Февронія, Євдокія, Павліна, Пелагія, Розалія, Клавдія.

Незвичайні українські імена для хлопчиків

Звісно ж, цікаві імена отримували не тільки дівчата. Зокрема, блогер побачив такі оригінальні варіанти:

  • Аким - походить від давньоєврейського імені Йехоякім
  • Євстакій - українське ім'я грецького походження, похідні форми - Євстахій, Стах, Остап
  • Лаврентій - ім'я, яке могло піти від латинського "Лавр", або ж від назви міста Лаврент в Італії
  • Ярема - утворене від імені біблейського пророка Єремії
  • Якуб - українське чоловіче ім'я давньоєврейського походження
  • Евальд - старе німецьке ім'я
  • Август - латинське ім'я, яке також має жіночу версію - Августина.

Раніше ми вже розповідали, що сторічне фото українок у Бахмуті ошелешило мережу.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що їли та пили в українських шинках у 18 столітті.

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