День ангела Анастасії: теплі привітання з іменинами у прозі та віршах

22 грудня - День святої Анастасії. Сьогодні іменини відзначають власниці цього імені. Тому знайомих і близьких Анастасій можна гарно привітати з днем ангела.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало душевні привітання у прозі та віршах для Анастасії.
Анастасіє, у цей особливий день бажаю тобі ніжності, тепла та натхнення! Нехай кожен день буде наповнений щастям, а поруч будуть вірні друзі та близькі люди, що підтримуватимуть тебе у всьому. Будь завжди щасливою!
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Настя, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі світлої долі, міцної віри та щирої любові. Нехай всі твої бажання здійснюються, а життя дарує лише приємні сюрпризи і щасливі моменти.
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Анастасіє, з іменинами! Нехай цей день буде наповнений добром і світлом. Бажаю, щоб доля була щедрою, а кожен новий день приносив багато радості, гармонії та душевного тепла.
Як привітати Настю з днем ангела (зображення: DayToday)
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Дорога Анастасіє, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для щирої радості, теплих почуттів і натхнення. Нехай всі твої мрії збуваються, а кожен день дарує нові можливості і світлі моменти!
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Чарівна Анастасіє, вітаю тебе з щирого серця. Бажаю йти по життю сміливо й бадьоро, щиро любити і бути коханою, а також відчувати себе щасливою кожну мить.
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Вітаю тебе, Настусю, з Днем ангела! Бажаю душевного спокою, безмежної любові та великих перемог. Нехай у житті завжди буде підтримка рідних, гармонія та щасливі миті, які грітимуть серце!
Привітання з днем ангела Анастасії (зображення: Жіночий журнал Ліза)
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
Як привітати Анастасію з іменинами у віршах (зображення: Вітай)
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Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Привітання до дня ангела Анастасії у віршах (зображення: Вітай)
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Анастасія, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок - ось для Вас!
Як привітати Настю у віршах (зображення: Листівки)
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Як привітати Настю у віршах (зображення: Листівки)
До речі, раніше ми писали, які речі не можна дарувати на день народження та іменини.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Жіночий журнал Ліза, Листівки", "Вітай", DayToday.