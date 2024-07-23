Які речі не можна дарувати, щоб не накликати горе

Дарування та отримання подарунків - це чудовий обмін, який показує, що ми дбаємо один про одного. Можна подумати, що будь-який подарунок, зроблений від щирого серця, хороший. На жаль, це не завжди так.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які речі не слід дарувати, щоб не накликати горе чи біду.

Гострі предмети

Подарунки у вигляді гострих предметів насправді популярніші, ніж можна було б очікувати, тому що більшість людей не бачать у них нічого особливого. Прикладами гострих предметів, які не підходять як подарунки, є: лезі, різноманітні ножі, ножиці тощо.

Є кілька причин, через які гострі предмети - небажаний подарунок. Вважається, що дарування таких речей буквально розірве дружбу, оскільки гострі предмети можуть стати джерелом шкоди для інших людей чи істот.

За забобонами такі подарунки призведуть до того, що ви ненавмисно пошлете невдачу своєму другові.

Годинник

На Заході годинники насправді досить популярні подарунки. До них відносяться: будильники, настінні годинники, кишенькові годинники, наручні годинники тощо.

Годинники вимірюють перебіг часу, і це опосередковано вказує на обмежену тривалість життя, що вважається дуже несприятливим. У китайській (кантонській) мові дарувати годинник, "soong joong", звучить так само як китайський термін, який означає відвідування похорону, що дуже табуйована у китайській культурі подія.

Червоні троянди

Деякі люди вірять, що довгі червоні троянди з гострими шипами - жахливий подарунок. Чим довше стебло та гостріші шипи, тим більше постраждають стосунки. Вважається, якщо ви надішлете своїй другій половинці букет червоних троянд - хоч це і романтично - це стане початком кінця відносин.

Краще дарувати кремові чи рожеві троянди. Згідно з фен-шуєм, жовті троянди допомагають посилити почуття любові, що вже існує. Також слід видалити голки, перш ніж вручати квітку своїй коханій.

Ніколи не посилайте червоні та білі троянди коханій людині, яка перебуває у лікарні. Це вважається настільки несприятливим, що в лікарнях по всій Великій Британії існує традиція щодо квіткових подарунків від доброзичливців.

Якщо комусь приносять букети червоних і білих квітів, працівники лікарень негайно викидають їх та стежать за тим, щоб жодна з них не потрапила до пацієнтів. Букет, що складається з червоних та білих квітів, вважається побажанням смерті.

Носові хустки

Подарунки у вигляді хусток також традиційно не схвалюються. Це тому, що хустка використовується для витирання поту і сліз, що передбачає великий смуток і розчарування.

Дарування хустки припускає, що ви очікуєте, що ваш друг, подруга чи близька людина багато плакатиме в майбутньому.