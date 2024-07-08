День ангела 9 липня: душевні привітання для іменинників
Привітання з днем ангела можуть бути як для чоловіків, так і для жінок, а також для близьких людей чи колег. Незалежно від того, кому ви адресуєте свої слова, вони завжди мають бути щирими й душевними.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 9 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Іван
- Олександр
- Андрій
- Михайло
- Федір
- Кирило
- Костянтин.
Привітання з днем ангела прозою
Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості, а життя було наповнене радістю та сміхом. Нехай щасливі моменти та теплі обійми близьких завжди зігрівають твоє серце.
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З Днем Ангела! Нехай всі твої мрії здійснюються, як у чарівній казці, а кожен момент буде сповнений радісним сміхом та теплом дружби. Живи яскраво, люби щиро, і нехай кожен день буде таким особливим, як ти сама!
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З Днем Ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе, даруючи тепло та віру, а кожен його дотик приносить радість і спокій. Нехай цей святковий день буде сповнений сонячним світлом у твоїх очах!
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З Днем Ангела! Бажаю тобі внутрішнього спокою, незгасної радості та впевненості в своїх силах. Нехай цей особливий день наповнить твоє життя теплом і щастям. Хай він стане яскравим початком нового року, сповненого нових можливостей і щасливих моментів.
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З Днем Ангела! Нехай цей день буде сповнений усмішок, любові та світла. Хай ця чудова мить стане початком нових чудес і досягнень у твоєму житті. Нехай поруч завжди буде веселий сміх, ласка та теплі слова тих, кого ти любиш.
Красиві вірші на іменини
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди !
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Побажайко".