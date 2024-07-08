День ангела 9 июля: душевные поздравления для именинников
Поздравления с днем ангела могут быть как для мужчин, так и женщин, а также для близких людей или коллег. Независимо от того, кому вы адресуете свои слова, они всегда должны быть искренними и душевными.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 9 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Иван
- Александр
- Андрей
- Михаил
- Федор
- Кирилл
- Константин.
Поздравление с днем ангела прозой
Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день приносил новые возможности, а жизнь была наполнена радостью и смехом. Пусть счастливые моменты и теплые объятия близких всегда согревают твое сердце.
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С Днем Ангела! Пусть все твои мечты сбываются, как в волшебной сказке, а каждый момент будет полон радостного смеха и тепла дружбы. Живи ярко, люби искренне, и пусть каждый день будет таким особенным, как ты сама!
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С Днем Ангела! Пусть твой ангел хранит тебя, даря тепло и веру, а каждое его прикосновение доставляет радость и покой. Пусть этот праздничный день будет полон солнечного света в твоих глазах!
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С Днем Ангела! Желаю тебе внутреннего покоя, неугасимой радости и уверенности в своих силах. Пусть этот особенный день наполнит твою жизнь теплом и счастьем. Пусть он станет ярким началом нового года, полного новых возможностей и счастливых моментов.
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С Днем Ангела! Пусть этот день будет полон улыбок, любви и света. Пусть этот чудесный миг станет началом новых чудес и достижений в твоей жизни. Пусть рядом всегда будет веселый смех, ласка и теплые слова тех, кого ты любишь.
Красивые стихи на именины
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди !
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ Благовест, "Ого", "Побажайко".