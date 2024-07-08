День ангела 9 июля: душевные поздравления для именинников

Поздравления с днем ангела могут быть как для мужчин, так и женщин, а также для близких людей или коллег. Независимо от того, кому вы адресуете свои слова, они всегда должны быть искренними и душевными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 9 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Иван

Александр

Андрей

Михаил

Федор

Кирилл

Константин.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день приносил новые возможности, а жизнь была наполнена радостью и смехом. Пусть счастливые моменты и теплые объятия близких всегда согревают твое сердце.

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С Днем Ангела! Пусть все твои мечты сбываются, как в волшебной сказке, а каждый момент будет полон радостного смеха и тепла дружбы. Живи ярко, люби искренне, и пусть каждый день будет таким особенным, как ты сама!

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С Днем Ангела! Пусть твой ангел хранит тебя, даря тепло и веру, а каждое его прикосновение доставляет радость и покой. Пусть этот праздничный день будет полон солнечного света в твоих глазах!

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С Днем Ангела! Желаю тебе внутреннего покоя, неугасимой радости и уверенности в своих силах. Пусть этот особенный день наполнит твою жизнь теплом и счастьем. Пусть он станет ярким началом нового года, полного новых возможностей и счастливых моментов.

***

С Днем Ангела! Пусть этот день будет полон улыбок, любви и света. Пусть этот чудесный миг станет началом новых чудес и достижений в твоей жизни. Пусть рядом всегда будет веселый смех, ласка и теплые слова тех, кого ты любишь.

Красивые стихи на именины

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди !

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.