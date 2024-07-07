День ангела 8 липня: як красиво та правильно вітати з іменинами

На день ангела заведено вітати особливими побажаннями, що мають глибоке значення. Іменинники повинні отримати не лише добрі слова, а й нагадування про важливість духовних цінностей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 8 липня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! Бажаю тобі розсудливості у виборі, міцності духу перед викликами та віри у свої сили. Майбутнє приховує багато таємниць, але завжди пам’ятай, що ти здатен керувати своєю долею. Нехай кожен новий день дарує тобі корисний досвід, а кожна складність стає кроком до успіху!
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З Днем Ангела! Бажаю міцного здоров'я і щоб кожен твій день був сповнений енергії та життєвої сили. Нехай кожен твій крок веде до щасливого майбутнього.
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Вітаю! Нехай цей День Ангела принесе у твоє життя затишок, любов і найкращі дари від долі. Бажаю, щоб усі твої мрії здійснювались, а кожен крок був сповнений впевненості та оптимізму.
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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі безліч приємних моментів, щирих посмішок і добрих слів. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були мир, любов і достаток. Нехай твої мрії здійснюються, а серце завжди буде сповнене радості та надії.
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб цей день був сповнений радості, тепла і гармонії. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе і допомагає досягати нових вершин. Нехай удача супроводжує тебе на кожному кроці!
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
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Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого".