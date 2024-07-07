День ангела 8 июля: как красиво и правильно поздравлять с именинами

Кого поздравлять с именинами - список

Александр

Федор

Сова.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Желаю тебе благоразумия в выборе, крепости духа перед вызовами и веры в свои силы. Будущее скрывает много тайн, но всегда помни, что ты способен управлять своей судьбой. Пусть каждый новый день дарит тебе полезный опыт, а каждая сложность становится шагом к успеху. Ты справишься с любыми трудностями!

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С Днем Ангела! Желаю крепкого здоровья и чтобы каждый твой день был полон энергии и жизненной силы. Пусть каждый твой шаг приводит к счастливому будущему.

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Поздравляю! Пусть этот День Ангела принесет в твою жизнь уют, любовь и лучшие дары судьбы. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались, а каждый шаг был полон уверенности и оптимизма.

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С Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе множество приятных моментов, искренних улыбок и добрых слов. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда были мир, любовь и достаток. Пусть твои мечты сбываются, а сердце всегда будет наполнено радости и надежды.

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы этот день был полон радости, тепла и гармонии. Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя и помогает достигать новых вершин. Пусть удача сопровождает тебя на каждом шагу!

Красивые стихи на именины

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.