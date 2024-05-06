День ангела 7 травня: кого вітати з іменинами та як зробити це красиво

Привітання з днем ангела можуть бути кумедними та душевними, у віршах чи прозі. Але головна їхня особливість - щирість та виключно позитивні побажання.
Хто святкує іменини 7 травня, а також як небанально привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Пустунчик", ViknaTV.
Привітайте з іменинами людей, яких назвали так:
А ще на цю дату випав день ангела тих, хто отримав такі імена: Лука, Валентин, Сава, Інокентій.
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".
До слова, раніше ми розповідали, чим накрити паску чи десерт, щоб не зіпсувати глазур.
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