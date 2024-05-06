День ангела 7 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это красиво

У кого день ангела 7 мая

Поздравьте с именинами людей, которых назвали так:

Давид

Иоанн

Антоний

Иосиф

Михаил

Стефан.

А еще на эту дату выпал день ангела тех, кто получил такие имена: Лука, Валентин, Савва, Иннокентий.

Прикольные SMS для именинников

"Уюта в доме и тепла в сердце. Потому что такой теплый, позитивный человек как ты должен быть счастливым. Пусть все плохое забудется, а хорошее умножится. Пусть прилетают в гости хорошие известия, позитивные мысли, слова поддержки и любви. С днем ангела!"

"Поздравляем сегодня, любим всегда! Пусть твой дом пахнет счастьем. Пусть будет множество поводов для радости. Вдохновения и побед на пути к мечтам. Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удачи"

"Пусть судьба окружает теплыми красками, а жизненная тропа будет беспрепятственной. Чтобы в семье было согласие и любовь, а каждый день начинался с солнечного настроения и позитива. Мечтай, улыбайся, радуйся. Мои искренние поздравления! С именинами".

Красивый стих на день ангела на украинском языке

"В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірки - здійснення бажань!

Від сонця - світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Хоч не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!".