День ангела 7 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это красиво

Поздравления с днем ангела могут быть забавными и душевными, в стихах или в прозе. Но главная их особенность - искренность и исключительно положительные пожелания.
Кто отмечает именины 7 мая, а также как небанально поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Пустунчик", ViknaTV.
Поздравьте с именинами людей, которых назвали так:
А еще на эту дату выпал день ангела тех, кто получил такие имена: Лука, Валентин, Савва, Иннокентий.
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".
К слову, раньше мы рассказывали, чем накрыть кулич или десерт, чтобы не испортить глазурь.
Также уже стало известно, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".