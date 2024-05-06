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День ангела 7 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это красиво

Кого поздравить с именинами 7 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть забавными и душевными, в стихах или в прозе. Но главная их особенность - искренность и исключительно положительные пожелания.

Кто отмечает именины 7 мая, а также как небанально поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Пустунчик", ViknaTV.

У кого день ангела 7 мая

Поздравьте с именинами людей, которых назвали так:

  • Давид
  • Иоанн
  • Антоний
  • Иосиф
  • Михаил
  • Стефан.

А еще на эту дату выпал день ангела тех, кто получил такие имена: Лука, Валентин, Савва, Иннокентий.

Прикольные SMS для именинников

  • "Уюта в доме и тепла в сердце. Потому что такой теплый, позитивный человек как ты должен быть счастливым. Пусть все плохое забудется, а хорошее умножится. Пусть прилетают в гости хорошие известия, позитивные мысли, слова поддержки и любви. С днем ангела!"
  • "Поздравляем сегодня, любим всегда! Пусть твой дом пахнет счастьем. Пусть будет множество поводов для радости. Вдохновения и побед на пути к мечтам. Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удачи"
  • "Пусть судьба окружает теплыми красками, а жизненная тропа будет беспрепятственной. Чтобы в семье было согласие и любовь, а каждый день начинался с солнечного настроения и позитива. Мечтай, улыбайся, радуйся. Мои искренние поздравления! С именинами".

Красивый стих на день ангела на украинском языке

"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!

Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".

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