День ангела 7 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это красиво
Поздравления с днем ангела могут быть забавными и душевными, в стихах или в прозе. Но главная их особенность - искренность и исключительно положительные пожелания.
Кто отмечает именины 7 мая, а также как небанально поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Пустунчик", ViknaTV.
У кого день ангела 7 мая
Поздравьте с именинами людей, которых назвали так:
- Давид
- Иоанн
- Антоний
- Иосиф
- Михаил
- Стефан.
А еще на эту дату выпал день ангела тех, кто получил такие имена: Лука, Валентин, Савва, Иннокентий.
Прикольные SMS для именинников
- "Уюта в доме и тепла в сердце. Потому что такой теплый, позитивный человек как ты должен быть счастливым. Пусть все плохое забудется, а хорошее умножится. Пусть прилетают в гости хорошие известия, позитивные мысли, слова поддержки и любви. С днем ангела!"
- "Поздравляем сегодня, любим всегда! Пусть твой дом пахнет счастьем. Пусть будет множество поводов для радости. Вдохновения и побед на пути к мечтам. Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удачи"
- "Пусть судьба окружает теплыми красками, а жизненная тропа будет беспрепятственной. Чтобы в семье было согласие и любовь, а каждый день начинался с солнечного настроения и позитива. Мечтай, улыбайся, радуйся. Мои искренние поздравления! С именинами".
Красивый стих на день ангела на украинском языке
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".
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