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День ангела 7 липня: круті та цікаві привітання для іменинників

Субота 06 липня 2024 22:00
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День ангела 7 липня: круті та цікаві привітання для іменинників Кого привітати з днем ангела у неділю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Іменини - це чудове свято, повне неповторних моментів. Щоб зробити цей день незабутнім для іменинника, підготуйте для нього чи для неї особливі й теплі привітання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 7 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Павло
  • Сергій
  • Герман
  • Лук'ян
  • Остап
  • Євдокія
  • Єфросинія.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде освітлений яскравими посмішками, а кожна мить - наповненою радістю і вдячністю за життя.

***

З Днем Ангела! Нехай у твоєму серці завжди палає вогник віри, а в очах світиться мудрість. Нехай твої кроки ведуть до великих досягнень, а погляд спрямований на високі горизонти, які відкривають нові можливості.

***

З Днем Ангела! Нехай ваш ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усіх негараздів. Бажаю, щоб кожен ваш день був наповнений радістю, любов’ю та щастям.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай ваш небесний покровитель завжди тримає вас за руку, ведучи через життя до щастя та успіху. Бажаю вам любові, мудрості та гармонії в кожному дні.

***

З Днем Ангела! Нехай цей день наповнить ваше серце теплом, радістю і надією. Бажаю вам миру, щастя і виконання всіх заповітних мрій.

Красиві вірші на іменини

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог !

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Гумореска".

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