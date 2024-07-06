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День ангела 7 июля: крутые и интересные поздравления для именинников

Суббота 06 июля 2024 22:00
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День ангела 7 июля: крутые и интересные поздравления для именинников Кого поздравить с днем ангела в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Именины - это замечательный праздник, полный неповторимых моментов. Чтобы сделать этот день незабываемым для именинника, подготовьте для него особые и теплые поздравления.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 7 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Павел
  • Сергей
  • Герман
  • Лукьян
  • Остап
  • Евдокия
  • Ефросинья.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет освещен яркими улыбками, а каждый миг - наполненной радостью и благодарностью за жизнь.

***

С Днем Ангела! Пусть в твоем сердце пылает огонек веры, а в глазах светится мудрость. Пусть твои шаги ведут к большим достижениям, а взгляд устремлен на высокие горизонты, открывающие новые возможности.

***

С Днем Ангела! Пусть ваш ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всех невзгод. Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью, любовью и счастьем.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ваш небесный покровитель всегда держит вас за руку, ведя через жизнь к счастью и успеху. Желаю вам любви, мудрости и гармонии в каждом дне.

***

С Днем Ангела! Пусть этот день наполнит ваше сердце теплом, радостью и надеждой. Желаю вам мира, счастья и исполнения всех заветных мечтаний.

Красивые стихи на именины

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог !

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Гумореска".

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