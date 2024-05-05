День ангела 6 травня: як красиво вітати з іменинами у прозі, віршами чи в SMS

Іменини - цікаве свято, про яке багато хто забуває. Але якщо ви хочете вразити близьку людину, привітайте її з днем ангела та побажайте усього найкращого, почути або прочитати теплі слова буде приємно будь-кому.
Хто святкує іменини 6 травня та як кумедно привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Апостроф".
Підготуйте круті побажання для людей, які при народженні отримали такі імена:
Також не слід залишати без привітань тих, кого звуть так: Денис, Олександра, Анатолій, Георгій.
"З іменинами вітаю,
Добра і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець зберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось жити
І не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні,
А вдома щоб щодня чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай попити
І тихо та про все поговорити.
Хотілось би вітати і вітати,
Та у віршах всього не написати.
Я від душі тобі бажаю вдачі,
І очі хай від радості лиш плачуть".
До слова, нещодавно стало відомо, навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя".
Окрім цього, днями ми вже називали три сильні молитви для здоров'я та захисту дітей.