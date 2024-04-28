Три сильні молитви на Вербну неділю для здоров'я та захисту дітей

На Вербну неділю, яка цього року випала на 28 квітня, можна помолитися за здоров'я та захист дітей й родини, а також для освячення верби. Головне, аби усі слова йшли від серця.

Потужна молитва про захист дітей

"Всемогутній Боже! Вручаю своїх дітей Твоїй всемогутній опіці й охороні. Охорони їх, Господи, від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров’ю та наразити їх на небезпеку смерті. Але передусім молю Тебе, найліпший Отче, охороняй їх від небезпек, що загрожують їхнім душам."

"Відвертай, Боже, Своєю всесильною Рукою від моїх дітей усе, що може мати лихий вплив на їхні невинні серця або стати для них нагодою до злого. Хорони, Боже, моїх діточок від гріха! Зішли, молю Тебе, Своїх святих ангелів, щоб стерегли моїх дітей на життєвому шляху. Всемогутній Боже й Отче, провадь щасливо моїх дітей через усі земні небезпеки й бурі та допусти, щоб вони дійшли до пристані спасіння! Амінь".

Молитва для освячення верби

"Господи Боже наш, що сидить на херувимах, Ти підняв силу Твою

І послав Єдинородного Сина Твого,

Господа нашого Ісуса Христа, спасти світ хрестом,

Похованням і воскресінням Своїм

Його, що прийшов до Єрусалиму

На вільні страждання, сьогодні люди,

Які сидять у темряві та тіні смертної, зустріли,

Взявши, як прапор неділю, гілки дерев

І гілки пальми.

Сам, Господи, збережи та охорони й нас,

Що ці гілки за прикладом тих

Цього передсвяткового дня несемо в руках.

Щоб, як народи та діти вигукували Тобі

Осанна! - так і ми в піснях та співах духовних

Досягнули життєдайної триденної неділі

У цьому Самому Христі Ісусі, Господі нашому.

З Ним Ти благословенний з Пресвятим і Благим,

І Животворчим Твоїм Духом, нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Молитва про захист

"Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання та прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. (Перелічуйте імена всіх, за кого молитеся).

Захистіть їх від бід та нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров’ї. Амінь".