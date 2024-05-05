День ангела 6 мая: как красиво поздравлять с именинами в прозе, стихами или SMS

Кого поздравить с днем ангела

Подготовьте крутые пожелания для людей, которые при рождении получили следующие имена:

Тадей

Семен

Антон

Давид

Иосиф

Степан

Иван

Михаил.

Также не следует оставлять без поздравлений тех, кого зовут так: Денис, Александра, Анатолий, Георгий.

Красивый стих на день ангела на украинском языке

"З іменинами вітаю,

Добра і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець зберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає.

Завжди щоби хотілось жити

І не було хвилини, щоб тужити,

Щоб друзі завжди поруч були вірні,

А вдома щоб щодня чекали рідні.

Щоб ввечері було з ким чай попити

І тихо та про все поговорити.

Хотілось би вітати і вітати,

Та у віршах всього не написати.

Я від душі тобі бажаю вдачі,

І очі хай від радості лиш плачуть".

Короткие поздравления с именинами