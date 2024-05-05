День ангела 6 мая: как красиво поздравлять с именинами в прозе, стихами или SMS

Именины - интересный праздник, о котором многие забывают. Но если вы хотите впечатлить близкого человека, поздравьте его с днем ангела и пожелайте всего наилучшего, услышать или прочесть теплые слова будет приятно любому.
Кто празднует именины 6 мая и как смешно поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Поздравок", "Апостроф".
Подготовьте крутые пожелания для людей, которые при рождении получили следующие имена:
Также не следует оставлять без поздравлений тех, кого зовут так: Денис, Александра, Анатолий, Георгий.
"З іменинами вітаю,
Добра і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець зберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось жити
І не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні,
А вдома щоб щодня чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай попити
І тихо та про все поговорити.
Хотілось би вітати і вітати,
Та у віршах всього не написати.
Я від душі тобі бажаю вдачі,
І очі хай від радості лиш плачуть".
К слову, недавно стало известно, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".
Кроме того, на днях мы уже называли три сильных молитвы для здоровья и защиты детей.