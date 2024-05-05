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День ангела 6 мая: как красиво поздравлять с именинами в прозе, стихами или SMS

Кого поздравить с днем ангела 6 мая (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Именины - интересный праздник, о котором многие забывают. Но если вы хотите впечатлить близкого человека, поздравьте его с днем ангела и пожелайте всего наилучшего, услышать или прочесть теплые слова будет приятно любому.

Кто празднует именины 6 мая и как смешно поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Поздравок", "Апостроф".

Кого поздравить с днем ангела

Подготовьте крутые пожелания для людей, которые при рождении получили следующие имена:

  • Тадей
  • Семен
  • Антон
  • Давид
  • Иосиф
  • Степан
  • Иван
  • Михаил.

Также не следует оставлять без поздравлений тех, кого зовут так: Денис, Александра, Анатолий, Георгий.

Красивый стих на день ангела на украинском языке

"З іменинами вітаю,
Добра і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець зберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.

Завжди щоби хотілось жити
І не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні,
А вдома щоб щодня чекали рідні.

Щоб ввечері було з ким чай попити
І тихо та про все поговорити.

Хотілось би вітати і вітати,
Та у віршах всього не написати.
Я від душі тобі бажаю вдачі,
І очі хай від радості лиш плачуть".

Короткие поздравления с именинами

  • "С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое дарили тебе твои родители"
  • "Поздравляю и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе грустить и отгонял мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой Ангел светится от счастья, а этот свет отражается у тебя в глазах!"
  • "В этот день твой ангелок празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой и хорошо исполнял свои обязанности!".
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