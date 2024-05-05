День ангела 6 травня: як красиво вітати з іменинами у прозі, віршами чи в SMS
Іменини - цікаве свято, про яке багато хто забуває. Але якщо ви хочете вразити близьку людину, привітайте її з днем ангела та побажайте усього найкращого, почути або прочитати теплі слова буде приємно будь-кому.
Хто святкує іменини 6 травня та як кумедно привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Апостроф".
Кого вітати з днем ангела
Підготуйте круті побажання для людей, які при народженні отримали такі імена:
- Тадей
- Семен
- Антон
- Давид
- Йосип
- Степан
- Іван
- Михайло.
Також не слід залишати без привітань тих, кого звуть так: Денис, Олександра, Анатолій, Георгій.
Красивий вірш на день ангела
"З іменинами вітаю,
Добра і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець зберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось жити
І не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні,
А вдома щоб щодня чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай попити
І тихо та про все поговорити.
Хотілось би вітати і вітати,
Та у віршах всього не написати.
Я від душі тобі бажаю вдачі,
І очі хай від радості лиш плачуть".
Короткі привітання з іменинами
- "З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: чесноту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім'ям, що дарували тобі твої батьки"
- "Вітаю та хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумуватита відганяв похмурі думки. Частіше усміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у тебе в очах!"
- "У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою і добре виконував свої обов'язки!".
До слова, нещодавно стало відомо, навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя".
Окрім цього, днями ми вже називали три сильні молитви для здоров'я та захисту дітей.