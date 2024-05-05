День ангела 6 травня: як красиво вітати з іменинами у прозі, віршами чи в SMS

Іменини - цікаве свято, про яке багато хто забуває. Але якщо ви хочете вразити близьку людину, привітайте її з днем ангела та побажайте усього найкращого, почути або прочитати теплі слова буде приємно будь-кому.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Апостроф".

Хто святкує іменини 6 травня та як кумедно привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого вітати з днем ангела

Підготуйте круті побажання для людей, які при народженні отримали такі імена:

Тадей

Семен

Антон

Давид

Йосип

Степан

Іван

Михайло.

Також не слід залишати без привітань тих, кого звуть так: Денис, Олександра, Анатолій, Георгій.

Красивий вірш на день ангела

"З іменинами вітаю,

Добра і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець зберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає.

Завжди щоби хотілось жити

І не було хвилини, щоб тужити,

Щоб друзі завжди поруч були вірні,

А вдома щоб щодня чекали рідні.

Щоб ввечері було з ким чай попити

І тихо та про все поговорити.

Хотілось би вітати і вітати,

Та у віршах всього не написати.

Я від душі тобі бажаю вдачі,

І очі хай від радості лиш плачуть".

Короткі привітання з іменинами