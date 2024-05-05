День ангела 6 мая: как красиво поздравлять с именинами в прозе, стихами или SMS
Именины - интересный праздник, о котором многие забывают. Но если вы хотите впечатлить близкого человека, поздравьте его с днем ангела и пожелайте всего наилучшего, услышать или прочесть теплые слова будет приятно любому.
Кто празднует именины 6 мая и как смешно поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Поздравок", "Апостроф".
Кого поздравить с днем ангела
Подготовьте крутые пожелания для людей, которые при рождении получили следующие имена:
- Тадей
- Семен
- Антон
- Давид
- Иосиф
- Степан
- Иван
- Михаил.
Также не следует оставлять без поздравлений тех, кого зовут так: Денис, Александра, Анатолий, Георгий.
Красивый стих на день ангела на украинском языке
"З іменинами вітаю,
Добра і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець зберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось жити
І не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні,
А вдома щоб щодня чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай попити
І тихо та про все поговорити.
Хотілось би вітати і вітати,
Та у віршах всього не написати.
Я від душі тобі бажаю вдачі,
І очі хай від радості лиш плачуть".
Короткие поздравления с именинами
- "С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое дарили тебе твои родители"
- "Поздравляю и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе грустить и отгонял мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой Ангел светится от счастья, а этот свет отражается у тебя в глазах!"
- "В этот день твой ангелок празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой и хорошо исполнял свои обязанности!".
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