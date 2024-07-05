День ангела 6 липня: як вітати іменинників, чиє свято випало на середину літа

Іменини часто припадають на особливі дати, але суть свята полягає не в цьому. День ангела дозволяє пригадати про важливість близьких людей і духовні цінності.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 6 липня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! Бажаю, щоб кожна твоя мрія здійснювалася, а кожен день приносив нові можливості та відкриття. Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе під своїм крилом!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твоя душа буде наповнена спокоєм і розумінням, а кожен твій крок в житті приносить радість і впевненість у власних силах.
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З Днем Ангела! Бажаю тобі величезного щастя, міцного здоров'я і безмежної впевненості у своїх здібностях. Нехай твій ангел-охоронець, вірний провідник, охороняє твій шлях від життєвих негараздів, благословляючи кожний крок.
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З найтеплішими побажаннями у День Ангела! Нехай кожна мить принесе радість і відчуття власної унікальності!
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З Днем Ангела! Життя - це неоціненний дар, сповнений уроків і викликів. Нехай у твоєму серці завжди панує спокій і радість, а навколо тебе будуть лише щирі та добрі люди. Вір у свій неповторний шлях і завжди йди вперед.
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
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Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Гумореска".