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День ангела 6 липня: як вітати іменинників, чиє свято випало на середину літа

Кого привітати з днем ангела у суботу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Іменини часто припадають на особливі дати, але суть свята полягає не в цьому. День ангела дозволяє пригадати про важливість близьких людей і духовні цінності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 6 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Валентин
  • Василь
  • Анатолій
  • Антон
  • Віктор
  • Федір
  • Гліб
  • Марта
  • Уляна
  • Юліана.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю, щоб кожна твоя мрія здійснювалася, а кожен день приносив нові можливості та відкриття. Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе під своїм крилом!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твоя душа буде наповнена спокоєм і розумінням, а кожен твій крок в житті приносить радість і впевненість у власних силах.

***

З Днем Ангела! Бажаю тобі величезного щастя, міцного здоров'я і безмежної впевненості у своїх здібностях. Нехай твій ангел-охоронець, вірний провідник, охороняє твій шлях від життєвих негараздів, благословляючи кожний крок.

***

З найтеплішими побажаннями у День Ангела! Нехай кожна мить принесе радість і відчуття власної унікальності!

***

З Днем Ангела! Життя - це неоціненний дар, сповнений уроків і викликів. Нехай у твоєму серці завжди панує спокій і радість, а навколо тебе будуть лише щирі та добрі люди. Вір у свій неповторний шлях і завжди йди вперед.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Гумореска".

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