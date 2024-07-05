День ангела 6 июля: как поздравлять именинников, чей праздник выпал на середину лета

Кого поздравлять с именинами - список

Валентин

Василий

Анатолий

Антон

Виктор

Федор

Глеб

Марта

Ульяна

Юлиана.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Желаю, чтобы каждая твоя мечта сбывалась, а каждый день приносил новые возможности и открытия. Пусть твой ангел-хранитель всегда хранит тебя под своим крылом!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть душа твоя будет наполнена спокойствием и пониманием, а каждый твой шаг в жизни приносит радость и уверенность в собственных силах.

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С Днем Ангела! Желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья и безграничной уверенности в своих способностях. Пусть твой ангел-хранитель, верный проводник, охраняет твой путь от жизненных невзгод, благословляя каждый шаг.

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С самыми теплыми пожеланиями в День Ангела! Пусть каждый миг принесет радость и ощущение собственной уникальности!

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С Днем Ангела! Жизнь - это бесценный дар, исполненный уроков и вызовов. Пусть в твоем сердце всегда царит покой и радость, а вокруг тебя будут только искренние и добрые люди. Верь в свой неповторимый путь и всегда иди вперед.

Красивые стихи на именины

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!