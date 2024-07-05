День ангела 6 липня: як вітати іменинників, чиє свято випало на середину літа

Іменини часто припадають на особливі дати, але суть свята полягає не в цьому. День ангела дозволяє пригадати про важливість близьких людей і духовні цінності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 6 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Валентин

Василь

Анатолій

Антон

Віктор

Федір

Гліб

Марта

Уляна

Юліана.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю, щоб кожна твоя мрія здійснювалася, а кожен день приносив нові можливості та відкриття. Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе під своїм крилом!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твоя душа буде наповнена спокоєм і розумінням, а кожен твій крок в житті приносить радість і впевненість у власних силах.

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З Днем Ангела! Бажаю тобі величезного щастя, міцного здоров'я і безмежної впевненості у своїх здібностях. Нехай твій ангел-охоронець, вірний провідник, охороняє твій шлях від життєвих негараздів, благословляючи кожний крок.

***

З найтеплішими побажаннями у День Ангела! Нехай кожна мить принесе радість і відчуття власної унікальності!

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З Днем Ангела! Життя - це неоціненний дар, сповнений уроків і викликів. Нехай у твоєму серці завжди панує спокій і радість, а навколо тебе будуть лише щирі та добрі люди. Вір у свій неповторний шлях і завжди йди вперед.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!