День ангела 6 июля: как поздравлять именинников, чей праздник выпал на середину лета
Именины часто приходятся на особые даты, но суть праздника не в этом. День ангела позволяет вспомнить о важности близких людей и духовных ценностях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 6 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Валентин
- Василий
- Анатолий
- Антон
- Виктор
- Федор
- Глеб
- Марта
- Ульяна
- Юлиана.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Желаю, чтобы каждая твоя мечта сбывалась, а каждый день приносил новые возможности и открытия. Пусть твой ангел-хранитель всегда хранит тебя под своим крылом!
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть душа твоя будет наполнена спокойствием и пониманием, а каждый твой шаг в жизни приносит радость и уверенность в собственных силах.
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С Днем Ангела! Желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья и безграничной уверенности в своих способностях. Пусть твой ангел-хранитель, верный проводник, охраняет твой путь от жизненных невзгод, благословляя каждый шаг.
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С самыми теплыми пожеланиями в День Ангела! Пусть каждый миг принесет радость и ощущение собственной уникальности!
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С Днем Ангела! Жизнь - это бесценный дар, исполненный уроков и вызовов. Пусть в твоем сердце всегда царит покой и радость, а вокруг тебя будут только искренние и добрые люди. Верь в свой неповторимый путь и всегда иди вперед.
Красивые стихи на именины
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Гумореска".