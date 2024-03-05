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День ангела 6 березня: кого вітати з іменинами і як назвати дитину

Вівторок 05 березня 2024 22:01
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День ангела 6 березня: кого вітати з іменинами і як назвати дитину У кого день ангела 6 березня (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

6 березня привітати з днем ангела можна своїх близьких чи знайомих, які мають в цей день так звані іменини.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 6 березня, а також що означають імена іменинників.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NTA, ПЦУ, yakzvaty.com.ua, privitay.com.ua.

У кого день ангела 6 березня

День ангела, або ж день іменин тієї чи іншої особи відзначають у різних культурах і релігійних традиціях.

Згідно з українським народним календарем, 6 березня іменини відзначають: Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена та Ілона.

У новоюліанському православному церковному календарі за 2024 рік 6 лютого згадуються: Константина, Аетія, Феофіла, Феодора, Мелісена, Каліста, Васоя, Єлена, Конон і Аркадій.

День ангела 6 березня: кого вітати з іменинами і як назвати дитину

Як 6 березня згадується у календарі ПЦУ (скріншот: patriarchia.org.ua/kalendar)

Значення імен іменинників 6 березня

Ім'я Аркадій (Аркадіос) - має давньогрецького коріння та перекладається буквально як "мешканець Аркадії" - історичної області в Греції, що асоціювалась із щасливим і безтурботним життям.

Виходячи з цього, значення імені трактується як "щасливий" або "блажений".

Ім'я Костянтин має у своїй основі латинське слово constantis - родовий відмінок від слова constans, що дослівно означає "стійкий, визначений, постійний".

Ім'я Максим (Максиміліан) - неоднозначне. Дехто стверджує, що воно має давньоєврейське коріння й означає "посланець богів".

Згідно з іншою версією, Максиміліан - ім'я латинського походження, що в перекладі трактується як "найбільший", "величний".

Імена Теодор і Федір походять від давньогрецького імені Теодорос, що складається з двох елементів, які перекладаються як "божественне, божество, бог" і "дар".

Виходячи з цього, значення імен трактуються як "божий дар".

Ім'я Юліан бере свій початок у стародавньому патриціанському римському роді, який, за легендою, походить від Венери.

Дослівно з рідної мови ім'я перекладається як "кучерявий" або "пухнастий".

Імена Олена та Ілона у перекладі з давньогрецької можуть трактуватися як "сонячне світло", "світла", "вогниста", "червона".

Привітання з днем ангела

Хай Ангел на іменини здійснить всі бажання.
Несе щастя щохвилини, успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає і додасть здоров'я.
Мудрістю благословляє, добром і любов'ю!

Нехай в день ангела красою квітне світ.
Стають життям усі найкращі мрії.
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як називали українських дітей 100 років тому (ці практично забуті імена можуть вразити та здивувати).

Читайте також, які імена стали найпопулярнішими в 2023 році у різних регіонах України.

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