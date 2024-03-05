День ангела 6 марта: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка
6 марта поздравить с днем ангела можно своих близких или знакомых, имеющих в этот день так называемые именины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 6 марта, а также что означают имена именинников.
При подготовке материала были использованы следующие источники: NTA, ВЦУ, yakzvaty.com.ua, privitay.com.ua.
У кого день ангела 6 марта
День ангела, или же день именин того или иного человека отмечают в разных культурах и религиозных традициях.
Согласно украинскому народному календарю, 6 марта именины отмечают: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Елена и Илона.
В новоюлианском православном церковном календаре за 2024 год 6 февраля упоминаются: Константина, Аэтия, Феофила, Феодора, Мелисена, Калиста, Васоя, Елена, Конон и Аркадий.
Как 6 марта упоминается в календаре ПЦУ (скриншот: patriarchia.org.ua/kalendar)
Значение имен именинников 6 марта
Имя Аркадий (Аркадиос) - имеет древнегреческие корни и переводится буквально как "житель Аркадии" - исторической области в Греции, ассоциировавшейся со счастливой и беззаботной жизнью.
Исходя из этого, значение имени трактуется как "счастливый" или "блаженный".
Имя Константин имеет в своей основе латинское слово constantis - родовой падеж от слова constans, что дословно означает "устойчивый, определенный, постоянный".
Имя Максим (Максимилиан) - неоднозначное. Некоторые утверждают, что оно имеет древнееврейские корни и означает "посланник богов".
Согласно другой версии, Максимилиан - имя латинского происхождения, которое в переводе трактуется как "величайший", "величественный".
Имена Теодор и Федор произошли от древнегреческого имени Теодорос, состоящего из двух элементов, которые переводятся как "божественное, божество, бог" и "дар".
Исходя из этого, значения имен трактуются как "божий дар".
Имя Юлиан берет свое начало в древнем патрицианском римском роде, который, по легенде, происходит от Венеры.
Дословно с родного языка имя переводится как "кудрявый" или "пушистый".
Имена Елена и Илона в переводе с древнегреческого могут трактоваться как "солнечный свет", "светлая", "огненная", "красная".
Поздравления с днем ангела
Пусть Ангел на именины исполнит все желания.
Несет счастье поминутно, успех и процветание.
Радостью жизнь цветет и придаст здоровье.
Мудростью благословляет, добром и любовью!
Пусть в день ангела красотой цветет мир.
Становятся жизнью все лучшие мечты.
Пусть дарует судьба сотню лет,
В счастье и радости, любви и надежде!
Напомним, ранее мы рассказывали, как называли украинских детей 100 лет назад (эти практически забытые имена могут поразить и удивить).
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