День ангела 5 липня: кого вітати з іменинами влітку

День ангела - особливе свято, привітання з яким здатні розчулити будь-яку людину. Важливо пам'ятати про іменини тих, кого ви любите та цінуєте.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 5 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангельські крила супроводжують тебе на кожному кроці, надаючи силу і впевненість у власних силах. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і щасливого майбутнього!
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З Днем Ангела! Нехай твоя душа завжди буде освітлена добром і мудрістю. Бажаю тобі усвідомлення справжньої цінності життя і радість від усіх його моментів.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай ваш ангел завжди захищає вас від зла і негараздів, приносить у ваше життя тільки світло, тепло та добро. Будьте здорові, щасливі та успішні у всіх своїх починаннях.
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З Днем Ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, щирих посмішок і доброти. Вір у свій унікальний шлях і сміливо крокуй до мрій.
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений щастя, теплих посмішок та добрих людей поруч. Нехай твій шлях буде світлим і натхненним.
З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як калина довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
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З іменинами вітаємо тебе від серця щиро,
Твій день ангела, мов сонечко ясний,
Ми бажаємо тобі любові, світла, миру,
Будь завжди веселий, не сумний.
Хай Господь тебе завжди оберігає
Доброту в серденько посилає
Хай любов у душу проникає
Кожен день лиш сонце зустрічає.
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Ого".