День ангела 5 июля: кого поздравить с именинами летом

Кого поздравлять с именинами - список

Василий

Сергей

Степан

Афанасий

Анна

Варвара

Елизавета.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангельские крылья сопровождают тебя на каждом шагу, придавая силу и уверенность в своих силах. Желаю тебе исполнения самых заветных мечтаний и счастливого будущего!

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С Днем Ангела! Пусть душа твоя всегда будет освещена добром и мудростью. Желаю тебе осознания подлинной ценности жизни и радости от всех ее моментов.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ваш ангел всегда защищает вас от зла и невзгод, приносит в вашу жизнь только свет, тепло и добро. Будьте здоровы, счастливы и успешны во всех своих начинаниях.

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С Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, искренних улыбок и доброты. Верь в свой уникальный путь и смело шагай к мечтам.

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый твой день был полон счастья, теплых улыбок и добрых людей рядом. Пусть твой путь будет светлым и вдохновенным.

Красивые стихи на именины

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як калина довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

З іменинами вітаємо тебе від серця щиро,

Твій день ангела, мов сонечко ясний,

Ми бажаємо тобі любові, світла, миру,

Будь завжди веселий, не сумний.

Хай Господь тебе завжди оберігає

Доброту в серденько посилає

Хай любов у душу проникає

Кожен день лиш сонце зустрічає.