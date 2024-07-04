День ангела 5 липня: кого вітати з іменинами влітку

День ангела - особливе свято, привітання з яким здатні розчулити будь-яку людину. Важливо пам'ятати про іменини тих, кого ви любите та цінуєте.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 5 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Василь

Сергій

Степан

Афанасій

Ганна

Варвара

Єлизавета.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангельські крила супроводжують тебе на кожному кроці, надаючи силу і впевненість у власних силах. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і щасливого майбутнього!

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З Днем Ангела! Нехай твоя душа завжди буде освітлена добром і мудрістю. Бажаю тобі усвідомлення справжньої цінності життя і радість від усіх його моментів.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай ваш ангел завжди захищає вас від зла і негараздів, приносить у ваше життя тільки світло, тепло та добро. Будьте здорові, щасливі та успішні у всіх своїх починаннях.

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З Днем Ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, щирих посмішок і доброти. Вір у свій унікальний шлях і сміливо крокуй до мрій.

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений щастя, теплих посмішок та добрих людей поруч. Нехай твій шлях буде світлим і натхненним.

Красиві вірші на іменини

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як калина довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

З іменинами вітаємо тебе від серця щиро,

Твій день ангела, мов сонечко ясний,

Ми бажаємо тобі любові, світла, миру,

Будь завжди веселий, не сумний.

Хай Господь тебе завжди оберігає

Доброту в серденько посилає

Хай любов у душу проникає

Кожен день лиш сонце зустрічає.