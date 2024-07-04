День ангела 5 июля: кого поздравить с именинами летом
День ангела - особый праздник, поздравления с которым способны умилить любого человека. Важно помнить про именины тех, кого вы любите и цените.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 5 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Василий
- Сергей
- Степан
- Афанасий
- Анна
- Варвара
- Елизавета.
Поздравление с днем ангела прозой
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангельские крылья сопровождают тебя на каждом шагу, придавая силу и уверенность в своих силах. Желаю тебе исполнения самых заветных мечтаний и счастливого будущего!
***
С Днем Ангела! Пусть душа твоя всегда будет освещена добром и мудростью. Желаю тебе осознания подлинной ценности жизни и радости от всех ее моментов.
***
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ваш ангел всегда защищает вас от зла и невзгод, приносит в вашу жизнь только свет, тепло и добро. Будьте здоровы, счастливы и успешны во всех своих начинаниях.
***
С Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, искренних улыбок и доброты. Верь в свой уникальный путь и смело шагай к мечтам.
***
Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый твой день был полон счастья, теплых улыбок и добрых людей рядом. Пусть твой путь будет светлым и вдохновенным.
Красивые стихи на именины
З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як калина довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
***
З іменинами вітаємо тебе від серця щиро,
Твій день ангела, мов сонечко ясний,
Ми бажаємо тобі любові, світла, миру,
Будь завжди веселий, не сумний.
Хай Господь тебе завжди оберігає
Доброту в серденько посилає
Хай любов у душу проникає
Кожен день лиш сонце зустрічає.
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю .
Читайте также четыре важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Ого".