День ангела 4 червня: найкращі привітання для іменинників

На іменини зазвичай бажають щастя й духовного розвитку, Божої опіки та охорони від янгола. Окрім цього, ви можете додати власні слова й показати, що складали привітання саме для цієї людини.
У кого іменини 4 червня, а також як красиво вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
На теплі слова чекатимуть:
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!"
***
"Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!".
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Івана Купала.
Окрім цього, раніше повідомлялося, коли святкувати Вознесіння Господнє.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска".