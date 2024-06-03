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День ангела 4 июня: лучшие поздравления для именинников

У кого именины во вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

На именины обычно желают счастья и духовного развития, Божественной опеки и охраны от ангела. Кроме этого, вы можете добавить собственные слова и показать, что составляли поздравления именно для этого человека.

У кого именины 4 июня, а также как красиво поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именинники 4 июня

Теплые слова будут ждать:

  • Митрофан
  • Иван
  • Елизар
  • Назар
  • София
  • Ян
  • Петр
  • Мария
  • Марфа
  • Марта.

Лучшие SMS на день ангела

  • "Привет! Поздравляю тебя с днем ангела! Это очень особенный праздник, поэтому искренне желаю тебе много любви, счастья, денег и здоровья. Пусть твой ангел всегда будет рядом"
  • "С именинами! Ты прекрасный человек, оставайся им всегда. Пусть в твоей жизни никогда не будет проблем и беды. Желаю много веселых моментов и настоящего чуда"
  • "С днем ангела! Поблагодари своего телохранителя, ведь он постоянно тебе помогает. Сил ему и сил, а тебе пусть всегда улыбается судьба".

Красивые стихи с именинами на украинском языке

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!"

***

"Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда будет Ивана Купала.

Кроме того, ранее сообщалось, когда праздновать Вознесение Господне.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска".

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