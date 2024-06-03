День ангела 4 июня: лучшие поздравления для именинников

На именины обычно желают счастья и духовного развития, Божественной опеки и охраны от ангела. Кроме этого, вы можете добавить собственные слова и показать, что составляли поздравления именно для этого человека.
У кого именины 4 июня, а также как красиво поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Теплые слова будут ждать:
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!"
***
"Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!".
Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда будет Ивана Купала.
Кроме того, ранее сообщалось, когда праздновать Вознесение Господне.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска".