День ангела 4 червня: найкращі привітання для іменинників
На іменини зазвичай бажають щастя й духовного розвитку, Божої опіки та охорони від янгола. Окрім цього, ви можете додати власні слова й показати, що складали привітання саме для цієї людини.
У кого іменини 4 червня, а також як красиво вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Іменинники 4 червня
На теплі слова чекатимуть:
- Митрофан
- Іван
- Єлізар
- Назар
- Софія
- Ян
- Петро
- Марія
- Марфа
- Марта.
Найкращі СМС на день ангела
- "Привіт! Вітаю тебе з днем ангела! Це дуже особливе свято, а тому щиро бажаю тобі багато кохання, щастя, грошей та здоров'я. Нехай твій ангел завжди буде поруч"
- "З іменинами! Ти чудова людина, залишайся нею завжди. Нехай у твоєму житті ніколи не буде проблем та біди. Бажаю багато веселих моментів та справжнього дива"
- "З днем ангела! Подякуй своєму охоронцю, адже він постійно тобі допомагає. Сил йому та наснаги, а тобі нехай завжди посміхається доля".
Красиві вірші з іменинами
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!"
***
"Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!".
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Івана Купала.
Окрім цього, раніше повідомлялося, коли святкувати Вознесіння Господнє.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска".