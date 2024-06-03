День ангела 4 червня: найкращі привітання для іменинників

На іменини зазвичай бажають щастя й духовного розвитку, Божої опіки та охорони від янгола. Окрім цього, ви можете додати власні слова й показати, що складали привітання саме для цієї людини.

У кого іменини 4 червня, а також як красиво вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Іменинники 4 червня

На теплі слова чекатимуть:

Митрофан

Іван

Єлізар

Назар

Софія

Ян

Петро

Марія

Марфа

Марта.

Найкращі СМС на день ангела

"Привіт! Вітаю тебе з днем ангела! Це дуже особливе свято, а тому щиро бажаю тобі багато кохання, щастя, грошей та здоров'я. Нехай твій ангел завжди буде поруч"

"З іменинами! Ти чудова людина, залишайся нею завжди. Нехай у твоєму житті ніколи не буде проблем та біди. Бажаю багато веселих моментів та справжнього дива"

"З днем ангела! Подякуй своєму охоронцю, адже він постійно тобі допомагає. Сил йому та наснаги, а тобі нехай завжди посміхається доля".

Красиві вірші з іменинами

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно -

Покажи, як бути чемним!"

***

"Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожная днина!".