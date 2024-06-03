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День ангела 4 червня: найкращі привітання для іменинників

Понеділок 03 червня 2024 22:04
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День ангела 4 червня: найкращі привітання для іменинників У кого іменини у вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

На іменини зазвичай бажають щастя й духовного розвитку, Божої опіки та охорони від янгола. Окрім цього, ви можете додати власні слова й показати, що складали привітання саме для цієї людини.

У кого іменини 4 червня, а також як красиво вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Іменинники 4 червня

На теплі слова чекатимуть:

  • Митрофан
  • Іван
  • Єлізар
  • Назар
  • Софія
  • Ян
  • Петро
  • Марія
  • Марфа
  • Марта.

Найкращі СМС на день ангела

  • "Привіт! Вітаю тебе з днем ангела! Це дуже особливе свято, а тому щиро бажаю тобі багато кохання, щастя, грошей та здоров'я. Нехай твій ангел завжди буде поруч"
  • "З іменинами! Ти чудова людина, залишайся нею завжди. Нехай у твоєму житті ніколи не буде проблем та біди. Бажаю багато веселих моментів та справжнього дива"
  • "З днем ангела! Подякуй своєму охоронцю, адже він постійно тобі допомагає. Сил йому та наснаги, а тобі нехай завжди посміхається доля".

Красиві вірші з іменинами

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!"

***

"Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Івана Купала.

Окрім цього, раніше повідомлялося, коли святкувати Вознесіння Господнє.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска".

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