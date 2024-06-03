День ангела 4 июня: лучшие поздравления для именинников

У кого именины во вторник (иллюстрация: freepik.com)

На именины обычно желают счастья и духовного развития, Божественной опеки и охраны от ангела. Кроме этого, вы можете добавить собственные слова и показать, что составляли поздравления именно для этого человека.

У кого именины 4 июня, а также как красиво поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именинники 4 июня Теплые слова будут ждать: Митрофан

Иван

Елизар

Назар

София

Ян

Петр

Мария

Марфа

Марта. Лучшие SMS на день ангела "Привет! Поздравляю тебя с днем ангела! Это очень особенный праздник, поэтому искренне желаю тебе много любви, счастья, денег и здоровья. Пусть твой ангел всегда будет рядом"

"С именинами! Ты прекрасный человек, оставайся им всегда. Пусть в твоей жизни никогда не будет проблем и беды. Желаю много веселых моментов и настоящего чуда"

"С днем ангела! Поблагодари своего телохранителя, ведь он постоянно тебе помогает. Сил ему и сил, а тебе пусть всегда улыбается судьба". Красивые стихи с именинами на украинском языке "В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!" *** "Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно -

Покажи, як бути чемним!" *** "Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожная днина!".