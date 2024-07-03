День ангела 4 червня: душевні привітання з іменинами у віршах і своїми словами

Привітання з іменинами можуть бути простими словами, але головне, щоб вони були душевними. Можете використати віршовані побажання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 4 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає від життєвих негараздів і відкриває нові горизонти можливостей. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і найзаповненіших бажань!
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди направляв тебе до щасливих мить у житті, оберігаючи від негараздів і наповнюючи серце любов'ю і спокоєм.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай свято приносить радість і добробут у твоє життя. Бажаю тобі міцного здоров'я, великих досягнень і безмежної радості від усього, що ти робиш!
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З Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений теплом, любов'ю та вірою у свої сили. Бажаю завжди бути оточеною добрими і щирими людьми, які підтримуватимуть тебе на кожному кроці.
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато світлих і щасливих моментів.
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!
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Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,
І посмішкою вабить літо.
І ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка твоя
Дарує всім нам радість щохвилини.
Раніше ми писали коли святкуємо Петрів піст 2024 та які головні традиції.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Побажайко".