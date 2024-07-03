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День ангела 4 червня: душевні привітання з іменинами у віршах і своїми словами

Кого привітати з днем ангела у четвер (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Привітання з іменинами можуть бути простими словами, але головне, щоб вони були душевними. Можете використати віршовані побажання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 4 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Андрій
  • Богдан
  • Дмитро
  • Олексій
  • Марк
  • Михайло
  • Микола
  • Федір
  • Олександра
  • Марта
  • Ольга
  • Тетяна
  • Анастасія
  • Марія.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає від життєвих негараздів і відкриває нові горизонти можливостей. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і найзаповненіших бажань!

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди направляв тебе до щасливих мить у житті, оберігаючи від негараздів і наповнюючи серце любов'ю і спокоєм.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай свято приносить радість і добробут у твоє життя. Бажаю тобі міцного здоров'я, великих досягнень і безмежної радості від усього, що ти робиш!

***

З Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений теплом, любов'ю та вірою у свої сили. Бажаю завжди бути оточеною добрими і щирими людьми, які підтримуватимуть тебе на кожному кроці.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато світлих і щасливих моментів.

Красиві вірші на іменини

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,

І посмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка твоя

Дарує всім нам радість щохвилини.

Раніше ми писали коли святкуємо Петрів піст 2024 та які головні традиції.

Читайте також дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Побажайко".

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