День ангела 4 червня: душевні привітання з іменинами у віршах і своїми словами

Кого вітати з іменинами - список

Андрій

Богдан

Дмитро

Олексій

Марк

Михайло

Микола

Федір

Олександра

Марта

Ольга

Тетяна

Анастасія

Марія.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає від життєвих негараздів і відкриває нові горизонти можливостей. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і найзаповненіших бажань!

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди направляв тебе до щасливих мить у житті, оберігаючи від негараздів і наповнюючи серце любов'ю і спокоєм.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай свято приносить радість і добробут у твоє життя. Бажаю тобі міцного здоров'я, великих досягнень і безмежної радості від усього, що ти робиш!

***

З Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений теплом, любов'ю та вірою у свої сили. Бажаю завжди бути оточеною добрими і щирими людьми, які підтримуватимуть тебе на кожному кроці.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато світлих і щасливих моментів.

Красиві вірші на іменини

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,

І посмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка твоя

Дарує всім нам радість щохвилини.