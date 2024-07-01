Коли святкуємо Петрів піст 2024: головні традиції
Петрів піст - це важлива подія для християн. Піст присвячений до дня святих Петра і Павла і може тривати від 8 до 42 днів залежно від великодніх свят.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому у 2024 році можна не дотримуватися Петрового посту.
Коли Петрів піст у 2024 році
Цього року в Україні Трійцю святкують 23 червня. Тому Петрівський піст мав би розпочатися 1 липня.
Зазвичай піст починається через тиждень після П'ятидесятниці і закінчується у день свята Петра і Павла.
Проте у 2023 році УПЦ перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер День Петра і Павла відзначають 29 червня замість 12 липня.
Через це постити не потрібно, оскільки піст мав би розпочатися після того, як він закінчився б за старим календарем.
За юліанським календарем він мав би тривати з 1 до 11 липня. Віряни за бажанням можуть дотримуватися посту за цими датами.
Рекомендації для проведення посту
Основна мета Петрівського посту - підготовка до дня вшанування святих апостолів, які є одними з найважливіших фігур у християнстві. У народі цей піст називають Петровським або Петровим, і більшість обмежень стосуються харчування.
Важливо знати, як правильно харчуватися під час Петрівського посту, щоб підготувати тіло і душу до свята. Протягом усього посту забороняється вживати м'ясо, молоко і яйця. Однак слід пам'ятати, що в середу і п’ятницю заборонено навіть рибу та рослинну олію. У ці дні можна готувати кислі супи, такі як пісний холодник, а також вживати овочі та фрукти.
Також не дозволяється вживати алкоголь, палити та влаштовувати гучні застілля.
Що можна і не можна робити на Петрів піст
З давніх-давен наші пращури дотримувалися певних заборон та правил під час Петрівського посту.
Що не можна робити під час Петрівського посту:
- Стригтися: Вважалося, що стрижка під час посту може призвести до нещастя на довгі роки життя.
- Брати або давати в борг: Згідно з традиціями, не можна нічого позичати або брати в борг, щоб не притягнути фінансові проблеми.
- Брати в руки голку: Заборонено зашивати що-небудь або займатися рукоділлям, оскільки вважалося, що це може "зашити" удачу і привернути біди.
Що можна робити під час Петрівського посту:
- Молитва та духовні практики: Проводьте більше часу в молитві та роздумах про духовні цінності.
- Читання духовної літератури: Це допоможе укріпити віру та знайти внутрішній спокій.
- Благодійність: Допомога тим, хто потребує, благодійні вчинки і добрі справи завжди заохочуються.
Дотримання цих правил та рекомендацій допоможе вам провести Петрівський піст у гармонії з традиціями та вірою, підготуватися до свята святих апостолів і уникнути можливих неприємностей.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Вікіпедія.