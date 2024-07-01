Коли святкуємо Петрів піст 2024: головні традиції

Петрів піст - це важлива подія для християн. Піст присвячений до дня святих Петра і Павла і може тривати від 8 до 42 днів залежно від великодніх свят.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому у 2024 році можна не дотримуватися Петрового посту.

Коли Петрів піст у 2024 році

Цього року в Україні Трійцю святкують 23 червня. Тому Петрівський піст мав би розпочатися 1 липня.

Зазвичай піст починається через тиждень після П'ятидесятниці і закінчується у день свята Петра і Павла.

Проте у 2023 році УПЦ перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер День Петра і Павла відзначають 29 червня замість 12 липня.

Через це постити не потрібно, оскільки піст мав би розпочатися після того, як він закінчився б за старим календарем.

За юліанським календарем він мав би тривати з 1 до 11 липня. Віряни за бажанням можуть дотримуватися посту за цими датами.

Рекомендації для проведення посту

Основна мета Петрівського посту - підготовка до дня вшанування святих апостолів, які є одними з найважливіших фігур у християнстві. У народі цей піст називають Петровським або Петровим, і більшість обмежень стосуються харчування.

Важливо знати, як правильно харчуватися під час Петрівського посту, щоб підготувати тіло і душу до свята. Протягом усього посту забороняється вживати м'ясо, молоко і яйця. Однак слід пам'ятати, що в середу і п’ятницю заборонено навіть рибу та рослинну олію. У ці дні можна готувати кислі супи, такі як пісний холодник, а також вживати овочі та фрукти.

Також не дозволяється вживати алкоголь, палити та влаштовувати гучні застілля.

Що можна і не можна робити на Петрів піст

З давніх-давен наші пращури дотримувалися певних заборон та правил під час Петрівського посту.

Що не можна робити під час Петрівського посту:

Стригтися : Вважалося, що стрижка під час посту може призвести до нещастя на довгі роки життя.

: Вважалося, що стрижка під час посту може призвести до нещастя на довгі роки життя. Брати або давати в борг : Згідно з традиціями, не можна нічого позичати або брати в борг, щоб не притягнути фінансові проблеми.

: Згідно з традиціями, не можна нічого позичати або брати в борг, щоб не притягнути фінансові проблеми. Брати в руки голку: Заборонено зашивати що-небудь або займатися рукоділлям, оскільки вважалося, що це може "зашити" удачу і привернути біди.

Що можна робити під час Петрівського посту:

Молитва та духовні практики : Проводьте більше часу в молитві та роздумах про духовні цінності.

: Проводьте більше часу в молитві та роздумах про духовні цінності. Читання духовної літератури : Це допоможе укріпити віру та знайти внутрішній спокій.

: Це допоможе укріпити віру та знайти внутрішній спокій. Благодійність: Допомога тим, хто потребує, благодійні вчинки і добрі справи завжди заохочуються.

Дотримання цих правил та рекомендацій допоможе вам провести Петрівський піст у гармонії з традиціями та вірою, підготуватися до свята святих апостолів і уникнути можливих неприємностей.