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День ангела 4 июня: душевные поздравления с именинами в стихах и своими словами

Кого поздравить с днем ангела в четверг (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Поздравления с именинами могут быть простыми словами, но главное, чтобы они были душевными. Вы можете использовать стихотворные пожелания.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 4 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Андрей
  • Богдан
  • Дмитрий
  • Алексей
  • Марк
  • Михаил
  • Николай
  • Федор
  • Александра
  • Марта
  • Ольга
  • Татьяна
  • Анастасия
  • Мария.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает от жизненных проблем и открывает новые горизонты возможностей. Желаю тебе исполнения всех мечтаний и самых заполненных желаний!

***

С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда направлял тебя к счастливым мгновениям в жизни, оберегая от невзгод и наполняя сердце любовью и спокойствием.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть праздник приносит радость и благополучие в твою жизнь. Желаю тебе крепкого здоровья, больших достижений и безграничной радости от всего, что ты делаешь!

***

С Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, любовью и верой в свои силы. Желаю всегда быть окруженной добрыми и искренними людьми, которые будут поддерживать тебя на каждом шагу.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни было много светлых и счастливых моментов.

Красивые стихи на именины

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,

І посмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка твоя

Дарує всім нам радість щохвилини.

Раньше мы писали когда празднуем Петров пост 2024 и какие главные традиции.

Читайте также дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Побажайко".

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