День ангела 4 июня: душевные поздравления с именинами в стихах и своими словами

Кого поздравлять с именинами - список

Андрей

Богдан

Дмитрий

Алексей

Марк

Михаил

Николай

Федор

Александра

Марта

Ольга

Татьяна

Анастасия

Мария.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает от жизненных проблем и открывает новые горизонты возможностей. Желаю тебе исполнения всех мечтаний и самых заполненных желаний!

***

С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда направлял тебя к счастливым мгновениям в жизни, оберегая от невзгод и наполняя сердце любовью и спокойствием.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть праздник приносит радость и благополучие в твою жизнь. Желаю тебе крепкого здоровья, больших достижений и безграничной радости от всего, что ты делаешь!

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С Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, любовью и верой в свои силы. Желаю всегда быть окруженной добрыми и искренними людьми, которые будут поддерживать тебя на каждом шагу.

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни было много светлых и счастливых моментов.

Красивые стихи на именины

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,

І посмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка твоя

Дарує всім нам радість щохвилини.