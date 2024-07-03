День ангела 4 июня: душевные поздравления с именинами в стихах и своими словами

Поздравления с именинами могут быть простыми словами, но главное, чтобы они были душевными. Вы можете использовать стихотворные пожелания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 4 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает от жизненных проблем и открывает новые горизонты возможностей. Желаю тебе исполнения всех мечтаний и самых заполненных желаний!
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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда направлял тебя к счастливым мгновениям в жизни, оберегая от невзгод и наполняя сердце любовью и спокойствием.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть праздник приносит радость и благополучие в твою жизнь. Желаю тебе крепкого здоровья, больших достижений и безграничной радости от всего, что ты делаешь!
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С Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, любовью и верой в свои силы. Желаю всегда быть окруженной добрыми и искренними людьми, которые будут поддерживать тебя на каждом шагу.
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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни было много светлых и счастливых моментов.
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!
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Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,
І посмішкою вабить літо.
І ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка твоя
Дарує всім нам радість щохвилини.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Побажайко".