День ангела 31 травня: як вітати іменинників, чиє свято випало на кінець весни

До слова, раніше ми вже розповідали, чому не можна дарувати бритву на день народження.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна розсипати сіль.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Побажайко".