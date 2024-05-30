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День ангела 31 мая: как поздравлять именинников, праздник которых выпал на конец весны

Кого поздравить с днем ангела 31 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины нередко выпадают на особые даты, хотя это и не столь важно, ведь смысл праздника совсем другой. День ангела позволяет вспомнить о важных смыслах, о духовном и светлом.

Чьи именины выпали на последний день весны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела

Именинники 31 мая такие:

  • Борис
  • Роман
  • Филипп
  • Кристина
  • Александра
  • Андрей
  • Богдан
  • Иван
  • Лука
  • Мария.

Красивый стих на именины на украинском языке

"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!

Побажаю здоров'я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.

Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!
З днем ангела!".

Поздравления с днем ангела в прозе

  • "С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и теплом. Пусть каждый твой шаг сопровождается ангельской опекой, а сердце наполняется радостью и любовью. Желаю тебе быть здоровым и счастливым человеком. С именинами!"
  • "Сегодня твой святой день, день ангела! Пусть он принесет в твою жизнь только радость, счастье и новые светлые чувства",
  • "Поздрваляю! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью".

К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя дарить бритву на день рождения.

Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя рассыпать соль.

При создании материала использовались источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Побажайко".

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