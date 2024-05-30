День ангела 31 мая: как поздравлять именинников, праздник которых выпал на конец весны

К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя дарить бритву на день рождения.

Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя рассыпать соль.

При создании материала использовались источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Побажайко".