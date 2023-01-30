День ангела 30 січня: привітайте іменинників гарними листівками, віршами та СМС

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Антон і Антоніна

Ім'я утворено від римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао – "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або від слова антос – "квітка".

Від щирого серця бажаю, Тоню,

Тобі здоров'я та добра,

Миттєвостей яскравих мільйони,

Любові взаємної й тепла!

Нехай щастить

Тобі завжди, в усіх справах!

Усмішки радісної не ховаючись,

Літай від щастя в хмарах!

Ми Антона вітаємо!

Багато щастя побажаємо,

Насолоджуючись життям, жити,

Не сумувати і не тужити!

І фінансових успіхів,

І відповідальних завдань,

Таємних задумів звершень

Легких, правильних рішень.

Георгій, Юрій, Єгор

Сучасні варіанти від давньогрецького імені Георгіос, від грецького георгос – "землероб", "обробляє землю".

З днем Ангела, Георгій, дай вам Боже

Земних щедрот, любові і тепла.

Хай Ангел захистить і допоможе,

І у житті не буде болю й зла!

Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,

Щоб збувалися найскладніші мрії,

Надихайся та всепланово рости,

Все, що шукаєш – легко знайти.

І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,

В голові, в родині тотального порядку.

З іменинами Єгор,

Бажаю тобі карету і царський будинок,

А якщо серйозно, то міцного здоров’я,

Аби в бою зі смертю була нічия,

Також море класних моментів,

Аби бажання збувалися зі снів,

Також щирої любові,

Будь обережним, себе бережи,

Почуття не кидай на долівку шляху,

Спробуй себе в цьому житті знайти.

Іван

Походить від форми давньоєврейського імені Йоханан – "Яхве милостивий", від давньоюдейського імені Іоанн – "помилуваний Богом".

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб у домі був достаток,

Й носив штани без латок.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.