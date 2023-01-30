День ангела 30 января: поздравьте именинников красивыми открытками, стихами и СМС

Подарите виновникам праздника красивые СМС, открытки, стихи и картинки, которые вы найдете в материале Styler ниже.

Антон и Антонина

Имя образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао – "встречаться", "стыкаться", "вступать в бой", "соревноваться", или от слова антос – "цветок".

Поздравляю, Тонечка, тебя!

Так же будь здорова и красива,

Греет пусть все так же доброта,

Будь всегда, конечно же, счастливой.

Пусть мечты сбываются скорей,

Пусть любовь собой все заполняет,

Жизнь пускай становится светлей,

А родных улыбки вдохновляют.

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

Георгий, Юрий, Егор

Современные варианты от древнегреческого имени Георгиос, от греческого георгоса – "земледельец", "обрабатывает землю".

С днем Ангела, Геогий, дай вам Боже

Земных щедрот, любви, тепла.

Пусть Ангел защитит вас и поможет,

И в жизни не будет ни боли, ни зла!

Уважаемый наш Юра, мы желаем тебе,

Чтобы сбывались самые сложные мечты,

Вдохновляйся и всепланово расти,

Все, что ищешь – легко найти.

И в здоровье, и в деньгах только достатка,

В голове, в семье тотального порядка.

Милый Егорка, поздравления прими,

Пусть непременно сбудутся заветные мечты,

Пусть день именин будет светлым, ясным,

Пусть в твоей жизни будет все прекрасно.

Новых открытий тебе и побед,

Жизни долгой до ста лет,

Удачи самой настоящей,

И простого человеческого счастья.

Иван

Происходит от формы древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостивый", от древнееврейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

В день ангела желаю, Иван,

Бесконечного счастья по жизни,

Денег, золота полный карман,

Силы духа, добра, оптимизма.

Не сдаваться, стремиться вперед,

Добиваться намеченных целей,

Пусть удача огромная ждет,

Чтоб глаза твои счастьем блестели!