День ангела 30 квітня: як небанально привітати з іменинами у прозі, віршах та своїми словами

Не забувайте вітати з днем ангела тих, кого цінуєте та любите. Іменини - важливе свято, проте багато хто про нього навіть не знає.
Хто святкує день ангела 30 квітня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Jelayki, "Люкс ФМ".
Цього дня на привітання чекатимуть:
"З Днем ангела тебе вітаю,
Здоров'я та грошей бажаю,
Хай здійсняться твої мрії,
Всі сподівання та надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А вдень хай сонечко сяє,
Теплом своїм зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає!".
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