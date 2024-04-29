День ангела 30 апреля: как небанально поздравить с именинами в прозе, стихах и своими словами

Не забывайте поздравлять с днем ангела тех, кого цените и любите. Именины - важный праздник, однако многие о нем даже не знают.
Кто отмечает день ангела 30 апреля, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Jelayki, "Люкс ФМ".
В этот день поздравлений будут ждать:
"З Днем ангела тебе вітаю,
Здоров'я та грошей бажаю,
Хай здійсняться твої мрії,
Всі сподівання та надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А вдень хай сонечко сяє,
Теплом своїм зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає!".
Напомним, на днях мы уже рассказывали, как молиться на Страстную неделю.
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