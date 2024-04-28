Початок Страсного тижня: головні молитви на Великий понеділок

Молитва на початок Страсного тижня

"О Боже, в Своїй нескінченній милості і любові Ти послав Свого Сина на землю, щоб відкупити наші гріхи Своєю кров’ю на хресті. Ми згадуємо цю жертву на кожному кроці нашого життя, а особливо в Страсний тиждень.

Молимось, щоб ми могли дійти до глибини та значущості Страсної події, і щоб наші серця були наповнені покорою та вдячністю за Твою благодать. Нехай Страсний тиждень стане для нас часом наших особистих роздумів та покаяння, коли ми знову відкриємо наші серця перед Тобою та визнаємо наші гріхи.

Допоможи нам побачити Христа в Своїх братах та сестрах, особливо в тих, хто потребує нашої допомоги та милосердя. Даруй нам мужність та сили, щоб діяти з любов’ю та жертовністю, як і ти віддав Своє життя на хресті.

Ми благаємо Тебе, О Боже, щоб Страсний тиждень став для нас часом особистого зростання в дусі Христа, щоб ми могли стати більш вірними Тобі та служити іншим, які потребують нашої допомоги. Амінь".

Сильна молитва на Великий понеділок

"Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Сила любові Твоєї нехай знову виявиться більшою від зла, що нам загрожує. Хай вона буде більша за гріх - більша за безліч гріхів, які дедалі зухваліше привласнюють собі право бути частиною життя людей і суспільства. Нехай сила Хреста Твого, о Христе, подолає батька всякого гріха! Бо Ти Хрестом і Страстями своїми відкупив світ! Амінь".

Молитва про захист

"Господи, Твій шлях тернистий і страшний, та не злякався ти смерті, поставши перед своїм Батьком та людьми з посмішкою на вустах. Твоїми стражданнями очищаються душі грішників, Твоїми сльозами відмиваються дочиста. Господи Ісусе, спаси і збережи, вбережи від злості і заздрості, збережи життя наші, даруй нам Царство Небесне після закінчення шляху. Амінь"