День ангела 30 квітня: як небанально привітати з іменинами у прозі, віршах та своїми словами

Кого привітати з іменинами у вівторок (ілюстрація: freepik.com)

Не забувайте вітати з днем ангела тих, кого цінуєте та любите. Іменини - важливе свято, проте багато хто про нього навіть не знає.

Хто святкує день ангела 30 квітня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Jelayki, "Люкс ФМ".