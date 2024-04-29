День ангела 30 квітня: як небанально привітати з іменинами у прозі, віршах та своїми словами
Не забувайте вітати з днем ангела тих, кого цінуєте та любите. Іменини - важливе свято, проте багато хто про нього навіть не знає.
Хто святкує день ангела 30 квітня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Jelayki, "Люкс ФМ".
У кого іменини 30 квітня
Цього дня на привітання чекатимуть:
- Василь
- Гнат
- Клим
- Максим
- Микита
- Яків.
Як привітати з днем ангела своїми словами
- "Неважливо яке сьогодні небо - блакитне або похмуре, дощове або сонячне, головне, що звідти тобі махає твій ангел і вітає тебе з іменинами. Зі святом! Вір в нього, і він буде завжди з тобою!"
- "Щиро вітаю тебе з красивим святом - днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: хай твій ангел допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз"
- "Вітаю тебе з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і світу, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил.Обіймаю!".
Привітання з іменинами у віршах
"З Днем ангела тебе вітаю,
Здоров'я та грошей бажаю,
Хай здійсняться твої мрії,
Всі сподівання та надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А вдень хай сонечко сяє,
Теплом своїм зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає!".
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