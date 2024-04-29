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День ангела 30 квітня: як небанально привітати з іменинами у прозі, віршах та своїми словами

Понеділок 29 квітня 2024 22:22
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День ангела 30 квітня: як небанально привітати з іменинами у прозі, віршах та своїми словами Кого привітати з іменинами у вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Не забувайте вітати з днем ангела тих, кого цінуєте та любите. Іменини - важливе свято, проте багато хто про нього навіть не знає.

Хто святкує день ангела 30 квітня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Jelayki, "Люкс ФМ".

У кого іменини 30 квітня

Цього дня на привітання чекатимуть:

  • Василь
  • Гнат
  • Клим
  • Максим
  • Микита
  • Яків.

Як привітати з днем ангела своїми словами

  • "Неважливо яке сьогодні небо - блакитне або похмуре, дощове або сонячне, головне, що звідти тобі махає твій ангел і вітає тебе з іменинами. Зі святом! Вір в нього, і він буде завжди з тобою!"
  • "Щиро вітаю тебе з красивим святом - днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: хай твій ангел допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз"
  • "Вітаю тебе з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і світу, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил.Обіймаю!".

Привітання з іменинами у віршах

"З Днем ангела тебе вітаю,
Здоров'я та грошей бажаю,
Хай здійсняться твої мрії,
Всі сподівання та надії.

Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А вдень хай сонечко сяє,
Теплом своїм зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає!".

Нагадаємо, днями ми вже розповідали, як молитися на Страсний тиждень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя".

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