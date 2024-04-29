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День ангела 30 апреля: как небанально поздравить с именинами в прозе, стихах и своими словами

Понедельник 29 апреля 2024 22:22
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День ангела 30 апреля: как небанально поздравить с именинами в прозе, стихах и своими словами Кого поздравить с именинами во вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не забывайте поздравлять с днем ангела тех, кого цените и любите. Именины - важный праздник, однако многие о нем даже не знают.

Кто отмечает день ангела 30 апреля, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Jelayki, "Люкс ФМ".

У кого именины 30 апреля

В этот день поздравлений будут ждать:

  • Василий
  • Игнат
  • Клим
  • Максим
  • Никита
  • Иаков.

Как поздравить с днем ангела своими словами

  • "Неважно какое сегодня небо - голубое или пасмурное, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!"
  • "Искренне поздравляю тебя с красивым праздником - днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз"
  • "Поздравляю тебя с именинами. Пусть повсюду за тобой идут надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также достатка, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!".

Поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"З Днем ангела тебе вітаю,
Здоров'я та грошей бажаю,
Хай здійсняться твої мрії,
Всі сподівання та надії.

Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А вдень хай сонечко сяє,
Теплом своїм зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає!".

Напомним, на днях мы уже рассказывали, как молиться на Страстную неделю.

Кроме этого, недавно стало известно, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".

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