День ангела 30 апреля: как небанально поздравить с именинами в прозе, стихах и своими словами
Не забывайте поздравлять с днем ангела тех, кого цените и любите. Именины - важный праздник, однако многие о нем даже не знают.
Кто отмечает день ангела 30 апреля, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Jelayki, "Люкс ФМ".
У кого именины 30 апреля
В этот день поздравлений будут ждать:
- Василий
- Игнат
- Клим
- Максим
- Никита
- Иаков.
Как поздравить с днем ангела своими словами
- "Неважно какое сегодня небо - голубое или пасмурное, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!"
- "Искренне поздравляю тебя с красивым праздником - днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз"
- "Поздравляю тебя с именинами. Пусть повсюду за тобой идут надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также достатка, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!".
Поздравления с именинами в стихах на украинском языке
"З Днем ангела тебе вітаю,
Здоров'я та грошей бажаю,
Хай здійсняться твої мрії,
Всі сподівання та надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А вдень хай сонечко сяє,
Теплом своїм зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає!".
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