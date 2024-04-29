День ангела 30 апреля: как небанально поздравить с именинами в прозе, стихах и своими словами

Кого поздравить с именинами во вторник (иллюстрация: freepik.com)

Не забывайте поздравлять с днем ангела тех, кого цените и любите. Именины - важный праздник, однако многие о нем даже не знают.

Кто отмечает день ангела 30 апреля, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Jelayki, "Люкс ФМ".