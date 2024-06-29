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День ангела 30 червня: як красиво вітати з іменинами друзів, колег і близьких

Кого привітати з днем ангела у неділю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Якщо ви хочете несподівано порадувати когось, дізнайтеся, коли ця людина святкує день ангела. Підготуйте теплі привітання - це точно зробить день особливим і незабутнім.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 30 червня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Митрофан
  • Іван
  • Єлізар
  • Петро
  • Назар
  • Марія
  • Ян
  • Марта
  • Софія
  • Марфа.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю тобі помічати красу в кожній миті, а в перешкодах - черпати мудрість і силу. Нехай твоє серце буде сповнене любові не тільки до ближніх, а й до себе, адже ти - неповторна та чудова людина.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч з тобою - у радісні й сумні миті, у коханні й розлуці, кожну секунду! Якщо ти впадеш, він підніме тебе, якщо заплачеш - втішить, а коли будеш радіти, він теж буде з тобою в радості. І я буду завжди поруч, допомагаючи йому виконувати цю благородну місію!

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець відкривав перед тобою нові можливості і наповнював душу вірою і надією. Нехай кожен день приносить тобі вдячність за життя і любові до тих, хто поруч!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен новий день буде наповнений коханням, здоров'ям і вдячністю за все, що маєш. Хай кожен твій крок буде кроком до нових досягнень і радісних відкриттів!

***

Бажаю тобі неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок і надійних друзів! Нехай кожен день буде вдалим, приносить хороші новини, заряджає великою силою духу, приємними подіями і безмежним оптимізмом!

Красиві вірші на іменини

З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного.

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Гумореска".

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