День ангела 30 червня: як красиво вітати з іменинами друзів, колег і близьких

Якщо ви хочете несподівано порадувати когось, дізнайтеся, коли ця людина святкує день ангела. Підготуйте теплі привітання - це точно зробить день особливим і незабутнім.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 30 червня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! Бажаю тобі помічати красу в кожній миті, а в перешкодах - черпати мудрість і силу. Нехай твоє серце буде сповнене любові не тільки до ближніх, а й до себе, адже ти - неповторна та чудова людина.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч з тобою - у радісні й сумні миті, у коханні й розлуці, кожну секунду! Якщо ти впадеш, він підніме тебе, якщо заплачеш - втішить, а коли будеш радіти, він теж буде з тобою в радості. І я буду завжди поруч, допомагаючи йому виконувати цю благородну місію!
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець відкривав перед тобою нові можливості і наповнював душу вірою і надією. Нехай кожен день приносить тобі вдячність за життя і любові до тих, хто поруч!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен новий день буде наповнений коханням, здоров'ям і вдячністю за все, що маєш. Хай кожен твій крок буде кроком до нових досягнень і радісних відкриттів!
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Бажаю тобі неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок і надійних друзів! Нехай кожен день буде вдалим, приносить хороші новини, заряджає великою силою духу, приємними подіями і безмежним оптимізмом!
З Днем Ангела вітаю я тебе!
Бажаю море щастя і любові!
Хай милий ангел береже повік,
Від всіх напастей, труднощів і горя!
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного.
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Гумореска".