День ангела 30 июня: как красиво поздравлять с именинами друзей, коллег и близких

Кого поздравлять с именинами - список

Митрофан

Иван

Елизар

Петр

Назар

Мария

Иоанн

Марта

София

Марфа.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Желаю тебе замечать красоту в каждом мгновении, а в препятствиях - черпать мудрость и силу. Пусть твое сердце будет исполнено любви не только к ближним, но и к себе, ведь ты - неповторимый и замечательный человек.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом с тобой - в радостные и грустные мгновения, в любви и разлуке, каждую секунду! Если ты упадешь, он поднимет тебя, если заплачешь - утешит, а когда будешь радоваться, он тоже будет с тобой в радости. И я буду всегда рядом, помогая ему выполнять эту благородную миссию!

***

С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель открывал перед тобой новые возможности и наполнял душу верой и надеждой. Пусть каждый день приносит тебе благодарность за жизнь и любовь к рядом!

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый новый день будет наполнен любовью, здоровьем и благодарностью за все, что имеешь. Пусть каждый твой шаг будет шагом к новым достижениям и радостным открытиям!

***

Желаю тебе невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и надежных друзей! Пусть каждый день будет удачным, приносит хорошие новости, заряжает большой силой духа, приятными событиями и безграничным оптимизмом!

Красивые стихи на именины

З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного.