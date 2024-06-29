RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 30 июня: как красиво поздравлять с именинами друзей, коллег и близких

Кого поздравить с днем ангела в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Если вы хотите неожиданно обрадовать кого-то, узнайте, когда этот человек празднует день ангела. Подготовьте теплые поздравления - это точно сделает день особенным и незабываемым.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 30 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Митрофан
  • Иван
  • Елизар
  • Петр
  • Назар
  • Мария
  • Иоанн
  • Марта
  • София
  • Марфа.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Желаю тебе замечать красоту в каждом мгновении, а в препятствиях - черпать мудрость и силу. Пусть твое сердце будет исполнено любви не только к ближним, но и к себе, ведь ты - неповторимый и замечательный человек.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом с тобой - в радостные и грустные мгновения, в любви и разлуке, каждую секунду! Если ты упадешь, он поднимет тебя, если заплачешь - утешит, а когда будешь радоваться, он тоже будет с тобой в радости. И я буду всегда рядом, помогая ему выполнять эту благородную миссию!

***

С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель открывал перед тобой новые возможности и наполнял душу верой и надеждой. Пусть каждый день приносит тебе благодарность за жизнь и любовь к рядом!

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый новый день будет наполнен любовью, здоровьем и благодарностью за все, что имеешь. Пусть каждый твой шаг будет шагом к новым достижениям и радостным открытиям!

***

Желаю тебе невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и надежных друзей! Пусть каждый день будет удачным, приносит хорошие новости, заряжает большой силой духа, приятными событиями и безграничным оптимизмом!

Красивые стихи на именины

З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с объяснениями.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Гумореска".

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиЦерковный календарь