День ангела 30 березня: як красиво привітати з іменинами в SMS

Привітання з днем ангела можуть бути різними. Якщо ви хочете здивувати іменинника, спробуйте побажати йому усього найкращого своїми словами, або ж скористайтеся "готовими" варіантами для SMS.
У кого іменини 30 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Holiday Zubrila, Привітання.com.
Цього дня привітайте з іменинами людей з такими іменами: Іван, Захар, Зосима, Кесар (Цезар), Сава, Софрон.
Також на щирі побажання чекатимуть: Віктор, Павло, Трохим, Макар.
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
До слова, раніше ми вже розповідали, коли буде Вербна неділя.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі.